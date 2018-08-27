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    Екс-командувач ВМС Гайдук: Росія готується відсікти Україну від моря

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    Віце-адмірал Сергій Гайдук - Екс-командувач ВМС Гайдук: Росія готується відсікти Україну від моря
    Віце-адмірал Сергій Гайдук

    За словами колишнього командувача ВМС України, Росія реалізовує стратегію хаосу в Азовському морі

    Геополітичне зазіхання Росії на Україну стосується і відсторонення нас від моря, аби перетворити Україну з морської держави в континентальну.

    Про це заявив віце-адмірал Сергій Гайдук, командувач Військово-Морських сил України у 2014-2016 роках в ефірі «Еспресо.TV».

    «Проект «Новоросія» знаходиться в Росії на порядку денному, а дії, які проводяться на приморському фланзі у Чорному і Азовському морях, є кроками Росії, що стосуються реалізації цього проекту», - наголосив він.

    За словами колишнього командувача ВМС України, Росія реалізовує стратегію хаосу в Азовському морі і все прораховує крок за кроком. Зокрема, економічний тиск на Маріупольський і Бердянський морські порти має не тільки суто економічний вплив.

    «Ми повинні розуміти, що у цих портах працює до 5 тис. портовиків, які у разі втрати роботи можуть проводити акції соціального характеру, тобто можуть бути соціальні коливання серед населення і тут прорахунок іде в тому напрямку. Уявіть собі, на сході від Маріуполя знаходиться «нульовка», де перебуває наше приморське угруповання, яке щоденно має бойові зіткнення з противником, а на захід від Маріуполя і в самому Маріуполі йдуть бунти населення, бо вони втрачають роботу, втрачають можливість утримувати свої сім’ї та таке інше. Я думаю, ці питання прораховуються і на це робить ставку Росія», - пояснив віце-адмірал Гайдук.

    Водночас він зазначив, що Кремль буде використовувати акції протестів серед металургів, бо основні види карго, які перевалюються через морські порти, є продуктом  металургійної галузі.

    За словами колишнього командувача ВМС України, подібні акції будуть використані для реалізації «найгіршого сценарію - прорубання коридору, який йде вздовж Азовського моря».

    Варто зазначити, що з цієї весни Росія регулярно почала затримувати в Азовському морі іноземні судна, які йшли в українські порти. 

    Зокрема британський експерт заявив, що Росія буде блокувати підступи до Одеси.

    Також експерт розповів, як Росія збиткується над суднами, які йдуть до портів Маріуполя і Бердянська.

    Слід також зазначити, що за чотири роки окупації незаконно до портів Криму зайшли майже 800 суден.

    Також у Прикордонній службі розказали, як борються з російськими провокаціями в Азовському морі.
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    Росія Чорне море Азовське море Україна порт ВМС
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