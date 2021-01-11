В.о. міністра енергетики визнав, що «Нафтогаз» завищує ціну на газ

«Нафтогаз» продає за ціною на 22% вищу за «хаб мінус»

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко визнав, що «Нафтогаз» завищує ціну на газ.

Про це Вітренко написав на своїй сторінці в Facebook.

«За дорученням прем'єр-міністра ми провели моніторинг цін на газ у січні... Наскільки ціна «Нафтогазу» є «ринковою»? Ми розрахували ціну за умови «досконалої конкуренції» на оптовому ринку. Чому ми вважаємо, що зараз там конкуренція «недосконала»? Тому що на «релевантному» оптовому (не плутати з роздрібним!) ринку, а за тими ж стандартними тестами межами цього ринку є Центральна та Східна Європа, домінує Газпром. І він не продає газ на кордоні РФ-Україна, блокує експорт газу з РФ іншими компаніями, блокує експорт газу з Середньої Азії», – написав Вітренко.

Він зазначив, що якби «Газпром» цього не робив, то з економічної точки зору можна було б очікувати, що ціна на оптовому ринку була на рівні «хаб мінус траспорт» – тобто ціна на ліквідному європейському ринку, куди через Україну йде газ з території РФ, мінус вартість траспортування від кордону РФ-Україна до цього європейського ринку.

«Погодьтесь, продавцям цього газу було б тоді однаково – продати газ в Україні по ціні «хаб мінус транспорт» чи в Німеччині по ціні «хаб», але при цьому заплатити за транспортування до Німеччини. Яким є рівень ціни «хаб мінус»? На січень вона була би 5900 грн. Тобто Нафтогаз продає за ціною на 22% вищу за «хаб мінус».

Чи має держава спокійно за цим спостерігати? І навіщо тоді тримати в державній власності Нафтогаз, якщо не для того, щоб він відстовював національні інтереси? Нафтогаз має можливості для того, щоб активно боротися проти зловживання Газпромом своїм домінуючим становищем. Нафтогаз може подавати скарги в Європейський антимонопольний орган, він може навіть ініціювати новий міжнародний арбітраж за угодою про організацію транзиту, підписаною наприкінці грудня 2019 року», – зазначив в.о. міністра енергетики.

Як повідомлялося, президент Зеленський дав доручення Кабміну вирішити питання тарифів на газ.

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11 січня відразу в кількох областях України тривають мітинги проти підвищення комунальних тарифів. Зокрема 11 січня вийшли на протести жителі Івано-Франківська. А в Полтаві місцеві жителі готові до радикальних дій через підвищення тарифів за транспортування газу й самої вартості блакитного палива.