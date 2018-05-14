Екс-помічник Трампа допомагає Дерипасці позбутися санкцій США

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Російський олігарх Олег Дерипаска намагається вийти з-під санкцій, які були запроваджені в минулому місяці

Компанія EN + Group прагне зменшити частку власності Дерипаски, щоб звільнитися від санкцій США

Колишній помічник президента США Дональда Трампа допомагає російському олігархові Олегу Дерипасці вийти з-під санкцій, які були запроваджені в минулому місяці.

Про це пише CNN.

Згідно з декількома джерелами, колишній радник президента США Брайан Ланза, який перебуває в постійному контакті з чиновниками Білого дому, лобіює інтереси від імені голови EN + Group, енергетичної та алюмінієвої фірми, що в даний час контролюється Олегом Дерипаскою.

Ланза представляє голову EN + Group Грегорі Баркера, але не Дерипаску безпосередньо. Компанія прагне зменшити частку власності Дерипаски, щоб звільнитися від санкцій США.

Очікується, що Дерипаска збереже за собою істотну кількість акцій компанії.

Раніше повідомлялося, що російський олігарх Олег Дерипаска повернув три приватні літаки, які перебували у нього в лізингу, оскільки запроваджені проти нього санкції США унеможливлюють їх використання.

Нагадаємо, 6 квітня адміністрація США оголосила про запровадження нового пакету санкцій проти десятків фізичних та юридичних осіб в Російській Федерації. Серед них - наближені до Кремля бізнесмени Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Кирил Шамалов, Віктор Вексельберг, сенатор Сулейман Керімов, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, секретар Ради нацбезпеки Микола Патрушев, колишній «охоронець» Путіна, нині керівник Росгвардії Віктор Золотов та інші.

Крім того, американський Мінфін запровадив обмеження проти 15 юридичних осіб – компаній та організацій.

У Росії пообіцяли карати тих, хто відмовиться працювати з «санкційними» компаніями.