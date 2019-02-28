Одеська спортсменка успішно виступила на етапі Кубка світу з кульової стрільби



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Анна Ільїна

Одеситка Анна Ільїна - кандидат на участь в Олімпійських іграх-2020 після успішного виступу на етапі Кубка світу зі стрільби з пневматичної зброї

25 лютого 2019 року в місті Нью-Делі (Індія) відбувся 1-й етап Кубка світу зі стрільби з пневматичної зброї. У складі збірної України на турнірі виступила одеська спортсменка Анна Ільїна.

У стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 м одеситка набрала 1173 очки, зупинившись на стадії «кваліфікація» і зайнявши у відборі 13 місце.

Одеська спортсменка є кандидатом на участь в Олімпійських іграх-2020. На етапі Кубка світу в Нью-Делі Ганна Ільїна показала другий результат в історії української стрільби. Її результат 1173 очки - це всього на 7 балів нижче ніж світовий рекорд і 1 бал нижче ніж національний рекорд киянки Наталії Кальниш.

Спортсменку до змагань готували тренери Костянтин Дзюба та Ірина Виноградова.