Ексдепутат Гаврилюк пояснив, чому став таксистом: жодної роботи не цураюсь



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Вирішив деякий час потаксувати, зазначив Гаврилюк

Колишній депутат Верховної Ради від «Народного фронту» Михайло Гаврилюк підтвердив повідомлення в ЗМІ, що зараз працює таксистом у Києві.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

Раніше ЗМі повідомили, що Михайло Гаврилюк працює таксистом у Києві.

«Спостерігаю, як деякі видання, що майже місяць тому кричали про триповерховий будинок злодія Гаврилюка, сьогодні рясніють заголовками «Прижало? Колишній нардеп працює таксистом». Непослідовно якось, панове. Пропоную ще заголовки «Гаврилюку не вистачило коштів на другий водоспад» або «Гаврилюк притворяється бідним, щоб приховати свої злочини». Але якщо серйозно, то так, я вирішив деякий час потаксувати. Справжній таксист має вміти три речі: добре орієнтуватися на місцевості, акуратно водити авто і розумітися в політиці, тому я ідеально підходжу на цей пост. Це, звісно, не робота моєї мрії, але сидіти без діла я не люблю, і жодної роботи не цураюсь. Тому поки так», – написав Гаврилюк.

Михайло Гаврилюк не пройшов до парламенту на виборах, що відбулися влітку 2019 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Гаврилюк будує на Прикарпатті садибу площею 550 квадратних метрів. За словами екс-депутата, особняк він придбав завдяки вдалому одруженню - в 2016 році він розписався з 22-річною студенткою Яриною Хемій.

Торік Гаврилюк брав участь у виборах як самовисуванець в окрузі №95 на Київщині. Однак вдруге він мандат не виборов, програвши кандидату зі «Слуги народу».