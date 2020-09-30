Ексгенпрокурор Юрій Луценко: закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби



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Шановні вороги, не розслабляйтеся. Я залишаюся в політиці і не відступлю від передової, - запевнив Юрій Луценко

За словами Юрія, попереду – хіміотерапія

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що сьогодні, 30 вересня, у день Віри, Надії, Любові, у нього закінчився хірургічний етап онкохвороби.

За словами Луценка, «позаду 8 годинна операція, і дні болю, а попереду – хіміотерапія».

«Дякую українським та німецьким лікарям. Дорогі друзі, все буде добре. Бо я знаю, як вас багато і які ми разом сильні. Шановні вороги, не розслабляйтеся. Я залишаюся в політиці і не відступлю від передової», – запевнив колишній генпрокурор України.

Як повідомлялося, у середині липня цього року дружина Луценка Ірина склала мандат народного депутата через інсульт. Колишній генпрокурор заявив, що його дружині було складно працювати у Верховній Раді нинішнього скликання, оскільки монобільшість не підтримувала її ініціатив.