«Ірина отримала інсульт»: Луценко розповів, чому його дружина склала мандат



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Колишній генпрокурор заявив, що його дружині Ірині Луценко було складно працювати у Верховній Раді нинішнього скликання

У ексдепутатки Ірини Луценко «була серйозна проблема зі здоров'ям»

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, що в його дружини, колишньої народної депутатки Ірини Луценко, був інсульт.

«Моя дружина склала мандат. У неї була серйозна проблема зі здоров'ям, якщо вже так відверто говорити. Вона отримала інсульт. Слава богу, встигли довезти до лікарні через ці затори», – сказав Луценко в інтерв'ю «Буквам».

Колишній генпрокурор заявив, що його дружині було складно працювати у Верховній Раді нинішнього скликання, оскільки монобільшість не підтримувала її ініціатив.

«Ірина – перфекціоніст. Вона десь до четвертої-п'ятої ранку читала проєкти законів, які мала доповідати, і масу аналітики, яка із цим зв'язана. І вона просто вбивала себе тим, що брала так близько до серця те, що відбувається. (Пам'ятаю:) укотре приходить в істериці – я не знаю, три дні просто не спить, бо на екологічному комітеті, куди вона записалася, завалили дуже потрібний закон, який екологічні активісти пробивають кілька десятків років. Я кажу: «Іро, ти ж розумієш, що ти – Луценко, і ніхто зі «Слуг народу» тебе не підтримає». Вона мені каже: «Розумієш, вони слова мені не дали, поводяться по-хамськи». І вона не могла від цього заспокоїтися: «Це ж не мені треба, це ж державі треба», – сказав Луценко.

Після цього, за його словами, було ухвалено рішення, що Луценко треба піти з Ради.

«Ми прийняли рішення, що перебування в цьому парламенті її просто добиває. Ще й надто, скажу відверто. Зараз вона щаслива, що її там немає. Тому що уявити себе в центрі цього низькопробного шоу неможливо. Ще одна річ. Ірина сказала: «Я солдат, я буду викладатися на 100, а коли я захворіла, я не можу викладатися. Нехай замість мене буде солдат, яким є В'ятрович», – розповів Луценко.

Як відомо, Ірина Луценко була депутаткою Верховної Ради VII, VIII і IX скликань. У парламент IX скликання її обрали за списками «Європейської солідарності» (№15). У листопаді 2019 року Ірина Луценко склала мандат.