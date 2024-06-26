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Екскандидатка на посаду в Європарламенті просить притулку в Білорусі: до чого тут польський суддя Шмідт

Оксана Коваль
glavcom.ua
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Екскандидатка на посаду в Європарламенті просить притулку в Білорусі: до чого тут польський суддя Шмідт
Ольга Чернявська повторює ті самі наративи, які напередодні поширював польський суддя Шмідт
Скриншот YouTube/rsamultv

До виборів і втечі до Білорусі, ім’я Ольги Чернявської було невідомим ЗМІ в Латвії.

Екс-кандидатка на членство в Європарламенті, блогерка Ольга Чернявська втекла з Латвії та попросила в Мінську політичного притулку. В інтерв’ю, яке вона дала білоруським ЗМІ, жінка  майже слово в слово передає те, що раніше сказав про свою країну колишній польський суддя Томаш Шмідт, якого якого звинувачують у шпигунстві на РФ, пише Gazeta Wyborcza.

Чернявська – 41-річна домогосподарка та мати двох дітей. На останніх виборах вона була кандидатом до Європарламенту від популістської Асоціації молодих латвійців. За даними сайту Zerkalo.io, вона отримала 2,13 відсотка голосів підтримки, а до виборів і втечі до Білорусі, її ім’я було невідомим у  ЗМІ в Латвії.

Чернявська vs Шмідт

13 червня жінка дала інтерв’ю білоруському пропагандистському інтернет-телебаченню ATN, який представив латвійку як кандидатку на членство в ЄП, яка «мусила повністю покинути країну через побоювання за своє життя та здоров’я».

В інтерв'ю АТН Чернявська розповідає про те, як вона відчуває небезпеку за своє здоров'я та життя в Латвії, що, як стверджується, є наслідком її політичної діяльності. За словами латвійки, в її країні немає свободи слова, і майже кожна діяльність знаходиться під контролем державних спецслужб.

У розмові вона підкреслила, що громадян Латвії, які не підтримують Україну, звинувачують у тому, що вони є агентурою Росії. Вона також заявила, що чотирьох "бунтуючих" блогерів вже відправили до латвійських в'язниць. Проте жодного з них поіменно не назвала.
Слова Чернявської майже збігаються з думками колишнього судді Томаша Шмідта, який наприкінці квітня виїхав до Білорусі. 

Чернявська хвалить білоруського диктатора Олександра Лукашенка за "безпеку в країні". Як і Шмідт, латвійка стверджує, що її країна перебуває під американською окупацією. Згідно з розповідями втікачів до Білорусі, Латвія є країною, де фальсифікують вибори, а навчальні заклади, офіси та лікарні “закривають через брак грошей, які йдуть на озброєння та допомогу Україні”.

“Асоціація молодих латишів”, від списку якої вона балотувалася, виступає проти ЛГБТ-рухів, мігрантів, а також має антиєвропейську риторику, виступаючи проти ЄС.

Нагадаємо, нещодавно троє засуджених за шпигунство на користь Росії втекли перед ув'язненням у Польщі.

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Теги: історія вибори Латвія інтернет суддя жінка озброєння YouTube Docudays UA Алі Сов

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