Історія родини міністра Лісового і справжні «шпигуни НАТО». «Київські файли» на DocudaysUA

Вальтер Стокман – народився 1966 року. Вивчав кіно в Академії мистецтв в Нідерландах. З 1993 року зняв кілька документальних фільмів, зокрема, про фанк-музиканта Слая Стоуна (Let me have it all – «Мені потрібно все») та про темношкірих поп-зірок (Can't u hear me singin' – «Не чуєте, що я співаю?»). З 1997 року працює позаштатним режисером на нідерландському телеканалі VPRO.

Вальтер отримав міжнародне визнання, здобувши перемогу в номінації «Найкращий документальний фільм» на Бруклінському міжнародному кінофестивалі у 2003 році та отримавши нідерландське «Золоте теля» за документальний фільм ASH worldwide suicide («ASH – самогубство по всьому світу») (2002). У 2022 році його фільми Lazy Duck («Лінива качка») та Privégesprekken («Приватні виклики») вийшли на кіностудії Zeppers Film.