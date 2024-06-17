Троє засуджених за шпигунство для Росії втекли від покарання у Польщі

На момент винесення вироку всі троє не були під арештом

У Польщі троє засуджених у справі про російську шпигунську мережу, втекли перед відбуттям терміну. Про це з посиланням на видання Rzeczpospolita повідомляє Радіо Свобода.

На момент винесення вироку всі троє не були під арештом.

Як зазначається, двох громадян України та одну білоруску було засуджено в грудні 2023 року. 44-річний Ярослав Б. був засуджений до року і місяця в'язниці, проте він проігнорував приписи відбути покарання в січні, квітні та травні.

Чернігівець Артур М. на момент скоєння злочину був неповнолітнім. Суд призначив йому навчання в притулку, але це рішення не було виконано.

20-річна білоруска Марія М. подала заяву про умовно-дострокове звільнення, але не прийшла до варшавського суду, який мав розглянути її клопотання. Тепер її мають затримати і відправити до в'язниці.

Тюремні органи і спецслужби не знають, де вони перебувають.

Інші 12 засуджених у цій справі відбувають покарання, ще одного мають доправити до в'язниці наступного тижня.

Як стверджувало Агентство внутрішньої безпеки Польщі, група з 17 російських агентів спостерігала за залізничними перевезеннями, готувала диверсії і вела пропаганду проти НАТО, Польщі та польського уряду перед виборами до Сейму в листопаді.

У справі було засуджено 15 осіб. Ще двоє під час судового засідання відмовилися від укладеної угоди зі слідством і визнання провини, їхні вироки будуть винесені окремо.

Нагадаємо, Австрія позбавила акредитації двох російських кореспондентів за підозрою у шпигунстві.

Раніше повідомлялося, що офіційні особи Словенії підозрюють, що російська влада засилає в їхню країну шпигунів. Йдеться про масовий приплив дорослих «студентів». Про це повідомляє The Wall Street Journal.