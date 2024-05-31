Батьки намагаються додзвонитися до сина, якого вже нема: щемливе відео з Харкова

Чоловік із дружиною намагалися додзвонитися до сина, тіло якого згодом рятувальники дістали з-під завалів

У мережі з'явилося щемливе відео з місця сьогоднішнього удару окупантів по багатоповерхівці у Харкові. На кадрах чоловік та жінка намагаються додзвонитися своєму синові, який мешкав у цьому будинку.

«Боже, ніхто трубку не бере… Та відповідьте хто-небудь!», – зі сльозами на очах каже чоловік.

Його дружина розповіла журналістам, що у будинку, в який влучили російські загарбники, живе їхній син. Почувши, що він не відповідає на дзвінок, жінка розплакалася.

Користувачі соцмереж повідомили, що пізніше рятувальники знайшли тіло дитини цих батьків.

Нагадаємо, вночі 31 травня російські окупаційні війська здійснили обстріл Харкова. Армія РФ влучила ракетами С-300 у житловий будинок, повідомив очільник міста Ігор Терехов. Внаслідок удару по п'ятиповерхівці загинули п'ятеро людей. Постраждали 25 осіб, з них дві дитини – хлопчик та дівчинка по 12 років.

Триває 828 день повномасштабної війни. Протягом доби противник завдав по території України один масований ракетно-авіаційний удар, застосувавши 19 ракет різних типів, два ракетних удари (із використанням трьох ракет), 52 авіаційні удари (зокрема 74 КАБами), застосував 554 дрони-камікадзе та здійснив понад 2980 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.