Окупанти показали, як скидають на Харківщину тритонну бомбу

Вибухова хвиля від удару бомби настільки потужна, що від неї страждають всі об’єкти навколо місця влучання

Застосування ФАБ-3000 М54 російськими окупантами стає системним та регулярним

Російські окупанти опублікували відео із застосуванням тритонної бомби ФАБ-3000 М54. Вибухова хвиля від удару настільки потужна, що від неї страждають всі об’єкти навколо місця влучання. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Як зазначається, росіяни застосували тритонну бомбу для удару по Харківщині. Такий тип озброєння має низький рівень потрапляння у ціль, але це нівелюється руйнівним ефектом від вибухової хвилі.

Російські окупанти публікують удар ймовірно ФАБ вагою 3000 кг по Херсонщині



Снаряд з модулем планерування і корекції має радіус ураження в 230 м. Уламки можуть поранити навіть на відстані в 1,2 км. pic.twitter.com/tWjv5hRCil June 23, 2024

«Застосування ФАБ-3000 М54 російськими окупантами стає системним та регулярним. Це несе пряму загрозу нашим укріпрайонам та лініям оборони. У той час як наші партнери продовжують гальмувати з ухваленням рішення про розширення зони застосування західної зброї територією Росії, а так само постачанням ряду «інструментаріїв», росіяни каталізують застосування найпотужнішої КАБ з наявних поки що в їхньому арсеналі. ППО. Авіація. ОТРК. І узгодження застосування вглиб території Росії без обмежень по дальності. Ось що може вирішити цю проблему», – наголосив Олександр Коваленко.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції.

Нагадаємо, що в неділю вранці харківські рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по житловій п’ятиповерхівці. Унаслідок цієї ворожої атаки загинули дві особи. Ще 53 – постраждали, серед них є три дитини.

Крім того, сьогодні зранку ворог атакував Київську область ракетами. Дві людини дістали поранення.

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі 23 червня ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря. Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області.