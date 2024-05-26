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Himars та інші види західної зброї стали неефективними на фронті – NYT

Надія Карбунар
glavcom.ua
Himars та інші види західної зброї стали неефективними на фронті – NYT
Снаряди Himars можуть не досягат ицілей через російські засоби радіоелектронної боротьби
фото з відкритих джерел

Зброю неможливо використовувати через розгорнуті Росією системи РЕБ

Деякі види високоточного озброєння американського виробництва, зокрема Himars, які постачаються в Україну, виявилися неефективними, що негативно вплинуло на ситуацію на фронті. Про це повідомили українські командири та український військовий дослідницький проєкт, пише The New York Times.

Видання, посилаючись на два засекречені українські звіти, що снаряди західного виробництва показали хороші результати, коли вперше були введені на поле бою, але втратили ефективність, коли російські військові адаптували свій захист. Це змусило українських військових припинити використання зброї.

Звіти, вперше оприлюднені The Washington Post, зосереджені на американському Excalibur, 155-міліметровому керованому артилерійському снаряді та наземній бомбі малого діаметра (GLSDB). Один із звітів показали The New York Times. Другий звіт був описаний, але не показаний репортеру.

У матеріалі NYT зазначається, що Росія розгорнула системи радіоелектронної боротьби навколо статичних цілей, таких як штаби та командні центри, які можуть бути цілями української високоточної зброї.

«Системи створюють таку кількість перешкод, що заглушають сигнал GPS, який керує програмним забезпеченням націлювання Excalibur», – пояснив науковий співробітник лондонського Королівського інституту об’єднаних служб та фахівець із радіоелектронної боротьби Томас Вітінґтон.

Майкл Бонерт, інженер RAND, який спеціалізується на радіоелектронній боротьбі у ВМС США, пояснив, що Excalibur був розроблений у 1990-х роках, коли GPS був у зародковому стані, а технологія радіоелектронної боротьби не була настільки складною, як зараз.

Дані у звітах підтверджують коментарі українських військових офіційних осіб останніх місяців, стверджують автори статті.

Українські офіційні особи та військові аналітики описали схожі проблеми зі спільним комплектом боєприпасів для прямої атаки під назвою Jdam та снарядами, які використовуються з високомобільною артилерійською ракетною системою, відомою як Himars, обидва з яких покладаються на GPS.

За словами військових аналітиків, найефективнішим контрзаходом для боротьби з глушінням сигналу GPS є просто усунення джерела перешкод.

Нагадаємо, США виділили Україні ще один пакет військової допомоги у війні з РФ. Розмір оголошеного пакета становить $275 млн.

Він включає ракети для Himars, снаряди до артилерії 155 мм і 105 мм калібру, протитанкову зброю – зокрема Джавеліни і AT-4, високоточні авіаційні боєприпаси, стрілецьку зброю і набої до неї, міни та інше.

Новий пакет допомоги став четвертим відтоді, як наприкінці минулого місяця Конгрес ухвалив законопроєкт про іноземну допомогу Україні.

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Теги: росія військові озброєння

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