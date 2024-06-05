Інтерпол відмовив Варшаві в розшуку польського судді, який втік до Білорусі

Rzeczpospolita: Суддя Томаш Шмідт не буде внесений до списків Інтерполу

Інтерпол не оголошуватиме міжнародний запит по червоній картці на розшук колишнього польського судді Томаша Шмідта, який втік до Білорусі. Про це заявив офіційний представник головного коменданта поліції Польщі Катажина Новак. Про це пише Rzeczpospolita.

За її словами, Генеральний секретаріат Інтерполу послався на те, що стаття 3 статуту організації, під яку потрапляє шпигунство, в якому Шмідта і звинувачує Варшава, не дозволяють його каналами обробляти дані про дії проти безпеки держави, які визначаються як політичні злочини. Зокрема, у статті зазначається, що Інтерполу категорично забороняється здійснювати будь-яке втручання чи вести діяльність політичного, військового, релігійного чи расового характеру.

Нагадаємо, польський суддя воєводського адміністративного суду Варшави Томаш Шмідт втік до Білорусі та попросив у Лукашенка статусу політичного біженця. За його словами, на батьківщині він нібито «зазнавав переслідувань та погроз за самостійну політичну позицію». За словами Шмідта, народ Польщі нібито виступає за мир і добросусідські відносини з Білоруссю і Росією. Він також додав, що саме з цієї причини перебуває в Мінську і готовий «розповісти правду».

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на брифінгу з журналістами наголосив: «Це інформація, що шокує. Я не можу її коментувати, але, імовірно, хтось був причетний до цих політичних кампаній за попередньої каденції». Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що чекатиме звіту спецслужб про Тамаша Шмідта.

Після цього Варшава порушила проти Шмідта кримінальну справу за підозрою у шпигунстві і подала до Інтерполу клопотання про включення його до списку тих, хто розшукується із так званим червоним повідомленням. Крім того, Польща надіслала запит на видачу європейського ордера на його арешт.

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