Екскерівник Київської митниці Тупальський заявив, що бере на себе відповідальність за своїх підлеглих (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Тупальський зробив заяву у суді

Якщо прокурор наведе доказ порушень на митниці, прямо із залу суду я готовий їхати в СІЗО - заявив Тупальський

Колишній очільник Київської міської митниці Сергій Тупальський, якого слідство підозрює в створенні разом з Вадимом Альперіним злочинного угруповання, заявив, що «готовий їхати в СІЗО», якщо слідство наведе хоча б один доказ провини його або його підлеглих.

«Я полковник запасу. Я повністю відповідаю за рішення, які прийняв особисто, і за рішення, які приймалися моїми співробітниками. І зараз я з повною відповідальністю заявляю, що впевнений в своїх діях і законних діях своїх підлеглих. Ми не порушили жодного пункту жодного нормативно-правового акту. І я готовий, якщо прокурор прямо зараз в суді наведе доказ, який пункт якого нормативного акту було порушено, і це є протиправною діяльністю з використанням службового становища, прямо із залу суду я готовий їхати в СІЗО», - заявив Тупальський.

Він також зазначив, що це саме співробітники митниці та він особисто були ініціаторами залучення до розслідування правоохоронних органів, а саме ГПУ і НАБУ. А колектив Київської митниці був ініціатором змін до нормативно-правових актів, які дозволили зупинити схему.

Як повідомлялося, 26 листопада 2019 року співробітники НАБУ і САП затримали 10 осіб за підозрою в злочинах, пов'язаних з порушенням митного законодавства. Серед них був і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.

27 листопада детективи НАБУ повідомили про підозру 10 фігурантам справи. У той же день був затриманий підприємець Вадим Альперін, який сам прийшов до САП. 28 листопада йому вручили повідомлення про підозру.

Слідство вважає, що Тупальський і Альперін створили схему з мінімізації митних платежів, в результаті чого державі було завдано багатомільйонних збитків.