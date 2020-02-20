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    Екскерівник Київської митниці Тупальський заявив, що бере на себе відповідальність за своїх підлеглих (відео)

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    Сергій Тупальський зробив заяву у суді - Екскерівник Київської митниці Тупальський заявив, що бере на себе відповідальність за своїх підлеглих (відео)
    Сергій Тупальський зробив заяву у суді

    Якщо прокурор наведе доказ порушень на митниці, прямо із залу суду я готовий їхати в СІЗО - заявив Тупальський

    Колишній очільник Київської міської митниці Сергій Тупальський, якого слідство підозрює в створенні разом з Вадимом Альперіним злочинного угруповання, заявив, що «готовий їхати в СІЗО», якщо слідство наведе хоча б один доказ провини його або його підлеглих.

    «Я полковник запасу. Я повністю відповідаю за рішення, які прийняв особисто, і за рішення, які приймалися моїми співробітниками. І зараз я з повною відповідальністю заявляю, що впевнений в своїх діях і законних діях своїх підлеглих. Ми не порушили жодного пункту жодного нормативно-правового акту. І я готовий, якщо прокурор прямо зараз в суді наведе доказ, який пункт якого нормативного акту було порушено, і це є протиправною діяльністю з використанням службового становища, прямо із залу суду я готовий їхати в СІЗО», - заявив Тупальський.

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    Екскерівник Київської митниці Тупальський заявив, що бере на себе відповідальність за своїх підлеглих (відео)
    Екскерівник Київської митниці Тупальський заявив, що бере на себе відповідальність за своїх підлеглих (відео)
    Екскерівник Київської митниці Тупальський заявив, що бере на себе відповідальність за своїх підлеглих (відео)

    Він також зазначив, що це саме співробітники митниці та він особисто були ініціаторами залучення до розслідування правоохоронних органів, а саме ГПУ і НАБУ. А колектив Київської митниці був ініціатором змін до нормативно-правових актів, які дозволили зупинити схему.

    Як повідомлялося, 26 листопада 2019 року співробітники НАБУ і САП затримали 10 осіб за підозрою в злочинах, пов'язаних з порушенням митного законодавства. Серед них був і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.

    27 листопада детективи НАБУ повідомили про підозру 10 фігурантам справи. У той же день був затриманий підприємець Вадим Альперін, який сам прийшов до САП. 28 листопада йому вручили повідомлення про підозру.

    Слідство вважає, що Тупальський і Альперін створили схему з мінімізації митних платежів, в результаті чого державі було завдано багатомільйонних збитків.

    митниця ДФС НАБУ СІЗО САП розслідування Вадим Альперін
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