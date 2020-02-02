Ексміністр Клімкін розповів, що Путін веде переговори не так, як всі



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Міністр закордонних справ України у 2014–2019 роках Павло Клімкін

Клімкін пригадав, що Путін під час переговорів у Мінську виявляв емоції та підвищував голос, проте до лайки не вдавався

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, як президент Росії Володимир Путін поводився під час переговорів.

Про це Клімкін розповів у інтерв'ю «Радіо Свобода».

За словами Клімкіна, Путін переважно веде переговори самостійно і лише у окремих випадках радиться із помічниками.

«Путін веде переговори сам. Дуже-дуже рідко щось йому каже Лавров. Може він один раз до себе Суркова покликати. В принципі, він переговори сам, все тримає сам. У нього є своя лінія. І якщо він щось вирішив, його відтягнути від цієї лінії дуже-дуже складно. Тобто це його, якщо хочете, особисті переконання, якщо у нього є особисті переконання в своїй позиції, не має значення», - розповів Клімкін.

Водночас, він пригадав, що Путін під час переговорів у Мінську виявляв емоції та підвищував голос, проте до лайки не вдавався.

«Він підвищував голос. Він почав говорити більш емоційно. Тобто це було. Це я дуже добре пам’ятаю по Мінську. Я не пам’ятаю, щоб він переходив на «ти«, до речі. Але там були ж зустрічі і в іншому форматі. У Мінську, наприклад, були зустрічі у форматі тільки лідерів. І, власне, самі Мінські домовленості погоджувалися у форматі лідерів», - сказав Клімкін.