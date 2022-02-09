Ексначальник Головного управління розвідки розповів про «кротів» в оточенні Зеленського

Кількість провалів спецоперацій українських розвідувальних служб, що відбулися із 2020 року, здається Василю Бурбі підозрілою

«Чомусь аналіз демонструє, що саме у 2020 році у нас почався активний витік»

Аналіз провалів спецоперацій української розвідки, зокрема тих, що сталися упродовж 2020 року, дозволяють припустити можливість «зливу» іноземним спецслужбам оперативної інформації, який відбувався «з самого верху». Таке переконання в інтерв’ю Дмитру Гордону висловив колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) України Василь Бурба.

«Чомусь аналіз демонструє, що саме у 2020 році у нас почався активний витік, провали почалися. Ми у себе в системі нічого не змінювали, грубо кажучи, як була доповідь мені, як були групи визначені, конспірація і так далі, але коли доповідали «наверх» – починалися проблеми», – сказав Бурба.

Варто зазначити, що саме у 2020 році першим заступником Секретаря Ради національної безпеки та оборони України було призначено Руслана Демченка.

Василь Бурба додав, що, на його думку, у безпосередньому оточенні президента Зеленського наявні люди, які проводять із ним «певну роботу», якій варто протидіяти спеціальним службам, а саме контррозвідці.

Також Василь Бурба розповів нові деталі того, як Офіс президента пояснив зрив операції щодо «вагнерівців».

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