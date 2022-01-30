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    Українська розвідка вивезла з Києва секретні документи, – Washington Post

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    &laquo;Українська розвідка перемістила секретні файли на захід країни&raquo; - Українська розвідка вивезла з Києва секретні документи, – Washington Post
    «Українська розвідка перемістила секретні файли на захід країни»
    Фото: Слово і Діло

    Американські ЗМІ повідомляють, що українські розвідники «роблять ноги»

    Служба зовнішньої розвідки України начебто вивезла з Києва всі секретні документи та цінне обладнання у «безпечні місця». Про це 29 січня повідомила газета The Washington Post.

    «Українська розвідка перемістила секретні файли та обладнання зі своєї штаб-квартири у столиці в безпечні місця на заході країни», – йдеться у повідомленні.

    Також у повідомленні зазначається, що ці заходи були вжиті через те, що президент Володимир Зеленський та його команда не виключають можливість повномасштабного нападу Російської Федерації на нашу державу.

    Нагадаємо, 27 січня відбулася розмова Байдена та Зеленського під час якої Білий дім дав зрозуміти, що США та їхні союзники готові дати рішучу відповідь агресору.

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    Теги: розвідка США президент
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    Українська розвідка вивезла з Києва секретні документи, – Washington Post