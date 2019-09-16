Екснардеп Святаш не хоче повертати кредити і намагається «кошмарити» суддів, прокуратуру, антикорупційні органи і Держбюро розслідувань, - Дубінський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній нардеп Дмитро Святаш

Раніше Олександр Дубінський повідомив, що має докази, що Дмитро Cвяташ системно фінансує організацію проплачених мітингів

Екснардеп Дмитро Святаш, який є одним із засновників і власників автомобільної корпорації АІС, організував системний тиск на суддів, прокуратуру і антикорупційні органи з метою уникнути погашення кредитів. Про це за підсумками власного розслідування заявив чинний нарон депутат України Олександр Дубінський в своєму відеоблозі, передають «Українські новини».

«Цього тижня я пана Святаша рази три бачив під куполом в парламенті. Він щось підписував. І думаю: що він там ходить? З'ясувалося, що ходить він, щоб написати звернення 20 народних депутатів, генпрокурору новому, Рябошапці, з вимогою перевірити, чи правильно прокуратура розслідує справу про ухилення від сплати кредитів», - розповів Дубінський, зазначивши, що незабаром в ЗМІ з'явився лист на ім'я генпрокурора Руслана Рябошапки за підписом 20 обранців.

Дубінський зазначив, що в оприлюдненому в ЗМІ листі були приховані прізвища підписантів і назвав цих людей поіменно, підкресливши, що серед них багато недобросовісних боржників.

«20 депутатів звернулися до Рябошапки з вимогою перевірити чи законно є..ть аферистів, які не повертають кредит. Ну не знаю законно чи не законно. Але питання в тому, що нема чого приховувати свої прізвища, бо ми і так дізнаємося. Серед депутатів я собі записав: Загороднюк, Мамка, Мамай, Павленко, Скорик, Єфімов Максим, Борт, Бондар. Загалом ті люди, які точно так само як і Поляков зі Святашем «світилися» у справі про неповоротні кредити, які зараз за допомогою ось таких ось звернень намагаються впливати на нову владу, а ще недавно проводили проти неї мітинги», - розповів Дубінський.

Раніше Олександр Дубінський повідомив, що має докази, що Cвяташ системно фінансує організацію проплачених мітингів.

«Я з людьми спілкуюся, а вони кажуть: у нас мітинги йдуть, ми вам дамо документи, хто їх організовував. Дивлюся, а організатори та виконавці все ті ж самі, які були під «1 + 1». І фінансує все це Дмитро Святаш. Тільки в даній ситуації він вже намагається мітингами задавити суди, ГБР, прокуратуру і Агентство з управління активами (АРМА), тому що у нього вилучають його майно, яке було в заставі у одного з банків», - уточнив Дубінський.

І зазначив, що недобросовісним боржникам банків при президентові Володимир Зеленському більше не вдасться уникнути відповідальності: «За нової влади борги доведеться віддавати»

Нагадаємо, що мова йде про заборгованість по кредитах, які власники автокорпорація АІС Дмитро Святаш і Василь Поляков взяли в УкрСиббанку більше 10 років тому, і право вимоги яких нині належить групі DCH. Загальна сума зобов'язань за ці роки досягла 100 млн доларів. Як відомо, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики делегував Олександра Дубінського, відомого журналіста-розслідувача правопорушень у фінансовому секторі, в конкурсну комісію з відбору незалежних членів наглядових рад банків. Конкурсна комісія складається з 5 представників (3 - від Кабінету міністрів України, 1 - від президента і 1 - від профільного комітету Ради).