У Росії заборонили організацію націоналістів, яка виступає проти війни з Україною



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«Комітет «Нація і Свобода» — об’єднання російських націоналістів, яке, серед іншого виступало проти війни РФ в Україні

Комітет «Нація і свобода» був створений російськими націоналістами в 2014 році

Красноярський крайовий суд за зверненням прокуратури визнав екстремістським громадське об’єднання «Комітет «Нація і Свобода» — об’єднання російських націоналістів, яке, серед іншого виступало проти війни РФ в Україні та прийняття поправок до конституцій.

Про це повідомила генеральна прокуратура Росії.

За даними прокуратури, учасники «Нації і Свободи» здійснювали екстремістську діяльність.

«Зокрема, виявлені факти масового розповсюдження екстремістських матеріалів, підбурювання до ворожості й ненависті щодо представників різних соціальних груп», — йдеться в повідомленні.

Організація назвала рішення політичними репресіями: «Нас намагаються заборонити, бо КНС — це єдина протестна організація правих націоналістів, що діє в Москві та низці інших міст. Путін завжди боявся опозиції справа, і кожен рік він закликає ФСБ посилити боротьбу з націоналістами».

Комітет «Нація і свобода» був створений російськими націоналістами в 2014 році.

Члени Комітету регулярно брали участь в акціях протесту, зокрема мітингах за відставку президента Росії Володимира Путіна і проти поправок до Конституції. Вони також виступають проти агресії РФ щодо України.

Лідер Комітету Володимир Басманов заснував цю організацію, вже емігрувавши за кордон.

У 2016 році він звертався до Міжнародного кримінального суду в Гаазі з вимогою ініціювати кримінальне переслідування Володимира Путіна і звинувачував його у військових злочинах, вбивствах опозиціонерів і побудові диктаторського режиму в Росії.