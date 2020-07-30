Справа Бахматюка-Писарука. Власник агрохолдингу «Укрлендфармінг» зробив заяву



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Бахматюк пропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, однак відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.

«ВАКС ухвалою цього рішення вийшов за межі правового поля»

Ухвала Апеляційної палати ВАКС не зобов'язує Генерального прокурора відновлювати дію скасованої постанови колишнього першого заступника Генерального прокурора Віталія Каська, адже кримінальне провадження по справі Писарука і Бахматюка вже закрите. Повідомляють Українські новини.

Олег Бахматюк, акціонер агрохолдингу «Укрлендфармінг», прокоментував рішення ВАКС щодо скасування рішення Печерського районного суду про закриття справи проти нього і колишнього заступника голови НБУ Олександра Писарука. Зокрема він заявив, що це рішення не зобов’язує Генпрокурора відновлювати справу, а саме засідання суду пройшло з явними порушеннями КПК.

Про це йдеться в заяві Бахматюка, розміщеній на офіційному сайті його компанії. «Сьогодні судді Апеляційної палати ВАКС з грубими порушеннями ухвалили рішення, яке скасовує рішення Печерського районного суду про закриття справи проти Олександра Писарука і мене. Щоправда, ухвала Апеляційної палати ВАКС не зобов'язує Генерального прокурора відновлювати дію скасованої постанови колишнього першого заступника Генерального прокурора Віталія Каська, адже кримінальне провадження вже закрите, - заявляє Бахматюк. - Про небезпеку такого цинічного нехтування законом і правами людини попереджали провідні юристи України, асоціація адвокатів, Харківська правозахисна група. Свій однозначний висновок дав і Інститут держави і права ім.Корецького НАН України. Однак сталося те, що сталося - ВАКС ухвалою цього рішення вийшов за межі правового поля».

Бахматюк також звертає увагу на те, що телеграм-канал Центру протидії корупції Zero Corruption виставив свій великий пост щодо рішення Апеляційної палати ВАКС в той момент, коли суддя ще навіть не оголосив рішення суду.

«І це при тому, що в залі суду не було нікого, крім сторін розгляду і не велася трансляція засідання! Трансляції бути не могло, так як навіть учасники засідання не мають право робити фото- та відеозйомку без ухвали суду та без врахування думки сторін (про це говорить стаття 27 КПК). В ЦПК заявляють, що в приміщенні ВАКС для них виділили якусь окрему кімнату, де вони дивились персональну трансляцію з залу засідання і транслювали її далі в своєму телеграм-каналі», - пише Бахматюк.

Також він повідомив, що великий пост Центру протидії корупції з повідомленням про ухвалу суду з'явився раніше, ніж адвокати встигли написати два слова в СМС щодо цього рішення своїм клієнтам, тобто він був написаний ще до того, як судді оголосили своє рішення.

«Це означає що текст рішення «злили» до його проголошення, або був незаконний доступ третіх осіб до інформації в залі судового засідання. Це точно незалежний і неупереджений суд?!, - пише бізнесмен. - Сподіваюсь, що аудіо- і відеозаписи засідання, які це підтверджують, не пропадуть якимось дивним чином з архіву ВАКС.

Також Апеляційна палата ВАКС відмовила адвокатам Бахматюка в скарзі, яку вони подали до іншого суду - Печерського районного суду м.Києва, і закрила провадження, відкрите іншим, Печерським судом.

«Наголошую, скарга була подана не до Апеляційної палати ВАКС, а до Печерського суду! Скриньку Пандори відкрито. Тепер можна нехтувати рішенням будь-якого суду в Україні і нав’язувати будь-якому суду зручне рішення, маючи достатній вплив в нашій державі», - заявив бізнесмен і повідомив, що ці порушення буде розглядати Європейський суд з прав людини і Вища рада правосуддя.

Нагадаємо, що справа проти Писарука і Бахматюка, визнана Печерським судом такою, що була відновлена незаконно, була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку. Окрім того, Олег Бахматюк сам запропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, однак відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.