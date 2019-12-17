Ексофіцер МВС Білорусі розповів про вбивства опозиційних політиків



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Юрій Гаравський Фото: Deutsche Welle

Ексофіцер МВС Білорусі назвав три прізвища опозиційних політиків, убитих 20 років тому

Колишній офіцер Спеціального загону швидкого реагування МВС Білорусі Юрій Гаравський заявив, що брав участь у вбивстві опозиційних політиків у 1999-2003 роках.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами Гаравского, за наказом зверху, разом з товаришами по службі він викрав і вбив екс-міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренка, екс-главу Центрвиборчкому Віктора Гончара і бізнесмена Анатолія Красовського, який підтримував білоруську опозицію. Ці вбивства були скоєні бійцями загону під час виконання службових обов'язків після отримання офіційного наказу.

Після виходу з служби Гаравський покинув силові структури, працював на підприємстві з виготовлення меблів, однак відчував стеження за собою. Він декілька разів намагався передати ЗМІ інформацію про смерть опозиційних політиків, після чого з ним трапилася дорожня аварія, яку він трактує як замах.

Після цього Гаравський прийняв рішення отримати статус біженця в одній з країн ЄС. Назву країни, в якій він знаходиться, ексміліціонер так і не назвав.

На питання, чи готовий він повторити те, що розповів в інтерв'ю, під присягою, Гаравський відповів «так».

«Я можу під присягою в суді офіційно все підтвердити. Можу на мапі показати місця вбивств Захаренко, Гончара та Красовського. Я не знаю, де точно похований Захаренко, тому що Північне кладовище велике. Але це знає Павличенко. А місце поховання Гончара і Красовського можу з точністю до метра показати», - сказав він.