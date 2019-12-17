Ексофіцер МВС Білорусі розповів про вбивства опозиційних політиків
Ексофіцер МВС Білорусі назвав три прізвища опозиційних політиків, убитих 20 років тому
Колишній офіцер Спеціального загону швидкого реагування МВС Білорусі Юрій Гаравський заявив, що брав участь у вбивстві опозиційних політиків у 1999-2003 роках.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
За словами Гаравского, за наказом зверху, разом з товаришами по службі він викрав і вбив екс-міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренка, екс-главу Центрвиборчкому Віктора Гончара і бізнесмена Анатолія Красовського, який підтримував білоруську опозицію. Ці вбивства були скоєні бійцями загону під час виконання службових обов'язків після отримання офіційного наказу.
Після виходу з служби Гаравський покинув силові структури, працював на підприємстві з виготовлення меблів, однак відчував стеження за собою. Він декілька разів намагався передати ЗМІ інформацію про смерть опозиційних політиків, після чого з ним трапилася дорожня аварія, яку він трактує як замах.
Після цього Гаравський прийняв рішення отримати статус біженця в одній з країн ЄС. Назву країни, в якій він знаходиться, ексміліціонер так і не назвав.
На питання, чи готовий він повторити те, що розповів в інтерв'ю, під присягою, Гаравський відповів «так».
«Я можу під присягою в суді офіційно все підтвердити. Можу на мапі показати місця вбивств Захаренко, Гончара та Красовського. Я не знаю, де точно похований Захаренко, тому що Північне кладовище велике. Але це знає Павличенко. А місце поховання Гончара і Красовського можу з точністю до метра показати», - сказав він.