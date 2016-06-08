Російська пропаганда лякає білорусів українським Майданом - білоруський опозиціонер

Україна перебуває в незнанні реальної ситуації, яка відбувається на території Білорусі. Росія має великий пропагандистський вплив та залякує білоруське населення «переворотом» і війною на території України. Для подолання режимів Путіна та Лукашенка, Білорусь потребує розуміння на підтримки з боку українців. Про це розповів Андрей Саннікав, білоруський опозиціонер, політичний в’язень, дипломат, кандидат в президенти Білорусі у 2010 році під час прес-конференції у прес-центрі «Главкома».

Білоруський опозиціонер розповідає, що Росія використовує ситуацію в Україні для залякування громадян на території Білорусі. «Російська пропаганда в Білорусі домінує. У нас телебачення російське. Більшість населення поділяє ставлення Путіна до України. Точка зору Росії переважає в Білорусі, що грає на руку й Лукашенку», - говорить



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Світлина з відкритих джерел Андрей Саннікав, дипломат, білоруський опозиціонер

Україна перебуває в незнанні реальної ситуації, яка відбувається на території Білорусі. Росія має великий пропагандистський вплив та залякує білоруське населення «переворотом» і війною на території України. Для подолання режимів Путіна та Лукашенка, Білорусь потребує розуміння на підтримки з боку українців. Про це розповів Андрей Саннікав, білоруський опозиціонер, політичний в’язень, дипломат, кандидат в президенти Білорусі у 2010 році під час прес-конференції у прес-центрі «Главкома».

Білоруський опозиціонер розповідає, що Росія використовує ситуацію в Україні для залякування громадян на території Білорусі.

«Російська пропаганда в Білорусі домінує. У нас телебачення російське. Більшість населення поділяє ставлення Путіна до України. Точка зору Росії переважає в Білорусі, що грає на руку й Лукашенку», - говорить білоруський опозиціонер.

Також він зазначає, існує багато міфів стосовно того, що в Білорусі немає жодних проблем.

«Україна вважає, що у нас все нормально, немає революцій й Лукашенко все тримає під контролем. Однак, українці не бачать, що у нас всі свободи задушені, а населення все більше зубожіє», - розповідає Саннікав.

За словами дипломата Білорусь та Україна мають працювати разом в стратегічного напрямку.

«Потрібно розуміти, що демократичні цінності не можливо відстояти за підтримкою диктатури. Стратегічно потрібно працювати на рівні незалежних ЗМІ, молоді, громадянського суспільства. Дуже багато точок зіткнення», - говорить опозиціонер.

Опозиціонер наголошує, що Білорусі необхідна підтримка з боку України.

«Україна для Білорусі може зробити дуже багато. Підтримка активісті демократичного руху, публікації в ЗМІ про реальний стан в Білорусі та підтримки наших політв’язнів», - говорить Саннікав.

Опозиціонер зазначає, що необхідно створити український телевізійний канал на території Білорусі.

«Нам дуже потрібен український телевізійний канал. Існує відповідна домовленість між Лукашенко та Порошенком про принцип взаємності. Однак на території України існує білоруський канал «Білорусь 24», а де ж український?», - зауважив дипломат

Також він за, що попри позитивні зрушення білорусів у бік своєї ідентифікації, на території країни продовжує панувати російська пропаганда.

«Білорусія має дві державні мови – білоруську і російську. Білоруська мова знаходиться в складному становищі. У нас немає жодного університету з викладанням білоруською мовою. Тобто білоруською мовою спеціалістів не готують», - говорить Саннікав.

Білоруський дипломат наголошує, що без демократизації та змін в Білорусі Україні буде дуже важко просуватися на шляху до своєї незалежності.

«Україна має розуміти, що шлях до демократії не простий і ми потребуємо допомоги один одного», - підсумував опозиційний політик.

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