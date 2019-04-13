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    Росія намагається вплинути на вибори до Європарламенту, - розвідка ЄС

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    Росія намагається вплинути на вибори до Європарламенту, - розвідка ЄС
    ukrinform.ua

    Згідно звіту розвідки ЄС, Росія намагається вплинути на молодих виборців у ЄС і зменшити їхню явку на голосуванні

    Розвідувальні органи Євросоюзу моніторять спроби Росії втрутитися у вибори до Європарламенту, котрі розпочнуться 23 травня. Про це інформує у суботу, 13 квітня, агенція dpa з посиланням на дані звітів розвідки ЄС.

    Спроби РФ, як зазначено у звіті розвідслужб, включають вплив на мешканців ЄС з використанням соціальних мереж, а також державних телеканалів Росії на кшталт RT, котрий підтримує дружніх до Росії європейських політиків-євроскептиків.

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    Зокрема, з даними розвідки ЄС, РФ спрямовує свої пропагандистські дії на молодь Євросоюзу. У деяких описаних випадках йдеться про спроби посіяти в молоді сумніви щодо важливості Європарламенту і, таким чином, зменшити явку молодих виборців під час голосування 23-26 травня.

    Російський уряд своєю чергою категорично відкидає такі закиди. МЗС РФ заявило агенції dpa, що Росія не втручається у вибори в державах ЄС, чи інших країнах і не має таких намірів.

    Нагадаємо, у Франції праворадикальна політична партія «Національне об’єднання» на чолі з Марін Ле Пен почала кампанію зі збору коштів шляхом краудфандінгу (збір коштів з населення, здебільшого через інтернет, для фінансування виборів, - ред.). Зазначається, що до такого кроку французькі праві були змушені вдатися на фоні відмови банків країни фінансувати їх кампанію до виборів Європарламенту. «Ле Пен обіцяє платити 5% за позики понад тисячу євро і більше», - повідомляють місцеві ЗМІ.

    Джерело: Deutsche Welle

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