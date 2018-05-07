В багні та під колючим дротом. У Білорусі відбулися перегони для справжніх екстремалів

Учасникам змагань треба було за мінімальний час подолати трасу з різними штучними і природними перешкодами

У Білорусі на території гірськолижного спортивно-оздоровчого комплексу «Логойськ», який розташований недалеко від Мінська, пройшла гонка «Bison race». Змагання відбулися вже в четвертий раз, в них взяли участь понад 600 спортсменів і близько 150 команд з різних країн. [GALLERY_BLOCK] Учасникам треба було за



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«Bison race»

Учасникам змагань треба було за мінімальний час подолати трасу з різними штучними і природними перешкодами

У Білорусі на території гірськолижного спортивно-оздоровчого комплексу «Логойськ», який розташований недалеко від Мінська, пройшла гонка «Bison race».

Змагання відбулися вже в четвертий раз, в них взяли участь понад 600 спортсменів і близько 150 команд з різних країн.

Учасникам треба було за мінімальний час подолати трасу з різними штучними і природними перешкодами. Екстремальний забіг є відбірковим стартом до Чемпіонату Європи з перегонів з перешкодами, який пройде з 29 червня по 1 липня в Данії.