В багні та під колючим дротом. У Білорусі відбулися перегони для справжніх екстремалів
- Сьогодні, 10:51
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«Bison race»
Учасникам змагань треба було за мінімальний час подолати трасу з різними штучними і природними перешкодами
У Білорусі на території гірськолижного спортивно-оздоровчого комплексу «Логойськ», який розташований недалеко від Мінська, пройшла гонка «Bison race».
Змагання відбулися вже в четвертий раз, в них взяли участь понад 600 спортсменів і близько 150 команд з різних країн.
Учасникам треба було за мінімальний час подолати трасу з різними штучними і природними перешкодами. Екстремальний забіг є відбірковим стартом до Чемпіонату Європи з перегонів з перешкодами, який пройде з 29 червня по 1 липня в Данії.