Експерт-міжнародник порадив новій владі налагодити кращу комунікацію із суспільством



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Заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков

Останні заяви Кучми щодо Донбасу викликали неабиякий резонанс у суспільстві

Українській владі треба навчитися краще комунікувати з українським суспільством. Адже одне із перших правил інформаційної війни таке: якщо не кажеш ти, то говорять твої опоненти. І зазвичай те, що говорять опоненти, не відповідає твоїм національним інтересам. Таку оцінку черговому раунду переговорів у Мінську в оновленому складі української сторони дав заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков під час пресконференції в пресцентрі «Главком».

На його думку, якщо говорити про тактичні моменти, то 6 червня 2019 року вчергове українське суспільство не пройшло випробування на сприйняття тієї чи іншої інформації. «Перше засідання Тристоронньої контактної групи супроводжувалася заявами Леоніда Кучми, який очолює нашу делегацію в Мінську. Ці заяви викликали певний резонанс в суспільстві і на сьогоднішній момент можна запропонувати два різних пояснення, що мало місце. З одного боку, на моє переконання, Леонід Кучма не сказав нічого суперечливого насправді. Єдина проблема полягала в тому, що довго не було пояснення, що він мав на увазі, тобто як ми пам’ятаємо спочатку про припинення блокади заговорили представники ОРДЛО, Росії і підтримав Мартін Сайдік. А потім через 12 годин з’явилася і українська реакція», - каже Бєлєсков.

Є інше трактування ситуації. «Є думка, що в Мінську були озвучені тези, які суперечать українським національним інтересам. І лише активна позиція українського суспільства змусила спершу пояснити свою позицію Леоніда Кучми, а потім Мартіна Сайдіка, таким чином представити ситуацію у вигідному руслі», - продовжує експерт-міжнародник.

Бєлєсков зауважує, що головною проблемою є те, що ніхто не бачив стратегії нового президента, яку начебто презентував Леонід Кучма щодо окупованого Донбасу, а також ніхто не бачив стенограми засідання у Мінську, тому не моє розуміння про що йде мова.

«Абсолютно неправильним є момент коли, ми дізнаємося про ту чи іншу річ із вуст наших ворогів або міжнародних посередників, хоча до Мартіна Сайдіка особисто в мене немає ніякої довіри, бо раніше він уже допускав суперечливі заяви. Українська сторона надала свої пояснення лише через 12 годин. Це абсолютно неправильно, це був прокол. Бо одне із перших правил інформаційної війни таке: якщо не кажеш ти, то говорять твої опоненти. І зазвичай те, що говорять опоненти, не відповідає твоїм національним інтересам», - резюмував Бєлєсков.