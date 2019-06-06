У Зеленського відповіли Порошенку, з якими директивами Кучма поїхав до Мінська



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Юлія Мендель працює прессекретаркою президента Зеленського усього чотири дні

Росія і ватажки бойовиків добиваються скасування торгівельних обмежень на Донбасі

Україна погодиться скасувати торговельні обмеження з окупованими територіями лише в разі відміни рублевої зони і скасування т. зв. «націоналізації» українських підприємств, до якої вдалися бойовики на окупованих територіях України. Саме з такими директивами глави держави поїхав до Мінська очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма, розповіла «Главкому» речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель.

«По-перше, цього (скасувати торговельні обмеження – «Главком») не може зробити контактна група. Оскільки для цього потрібно зібрати РНБО. А по-друге, Леонід Кучма там (у Мінську) зазначив, що якщо є таке бажання (у Росії і ватажків бойовиків), то потрібно буде його вирішувати. Але винятково за умови скасування рублевої зони і скасування незаконних рішень про псевдонаціоналізацію. Ми готові на економічну реінтеграцію, але за умови повернення в українське правове поле і обов’язково у відповідності до Мінських домовленостей», - сказала прессекретар президента.

Вона наголосила, що Україна вирішення цієї проблеми бачить винятково у форматі двостороннього руху.

Пані Мендель нагадала, що нинішні торговельні обмеження з окупованими територіями були запровадженні у 2017 році за рішенням РНБО саме у відповідь на впровадження бойовиками рублевої зони та націоналізації різних підприємств, як державних, так і приватних, в тому числі підприємств з іноземним капіталом.

Нагадаємо, напочатку 2017 року біля лінії зіткнення відбулась тривала громадянська акція проти торгівлі з окупантами. Після цього в березні президент Петро Порошенко підписав указ №62, яким ввів у дію рішення РНБО щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення на Донбасі.

В указі президента було зазначено, що переміщення вантажів у зоні АТО буде припинено до реалізації пунктів 1 і 2 мінського «Комплексу заходів» від 12 лютого 2015 року, а також до повернення захоплених підприємств до функціонування згідно із законодавством нашої держави.

Ці пункти передбачали негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької і Луганської областей з 15 лютого 2015 року та відведення всього важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані.

Як повідомлялось, спеціальний представник голови ОБСЄ Мартін Сайдік після чергової зустрічі тимчасової контактної групи в Мінську 5 червня заявив, що Леонід Кучма запропонував на наступному засіданні розглянути питання про зняття економічної блокади з ОРДЛО.

Петро Порошенко після цього озвучив вимогу президенту Зеленському дати публічну відповідь, на якій підставі він дав такі директиви делегації України.

6 червня на прес-конференції Леонід Кучма пояснив, чому на засіданні Тристоронньої контактної групи підняв питання зняття економічної блокади. По-перше, він вважає, що ця блокада не існує. А по-друге, треба повертати підприємства на окупованій території законним власникам.