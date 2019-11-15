Експерт пояснив, чи піде Іран на свідоме порушення ядерної угоди



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Аналітик центру Ad Astra Анатолій Максимов проаналізує наступні питання: 1) Іран йде на свідоме порушення ядерної угоди - чому і які можуть бути наслідки? 2) Європа та Іран: чи є шанс врятувати угоду?

У пресцентрі «Главком» 15 листопада 2019, п’ятниця, о 10:30 відбудеться пресконференція на тему: «Чи піде Іран на свідоме порушення ядерної угоди?»

Запрошений гість: Анатолій Максимов, експерт-міжнародник, аналітик центру Ad Astra.

Він проаналізує наступні питання: Іран йде на свідоме порушення ядерної угоди - чому і які можуть бути наслідки? 2) Європа та Іран: чи є шанс врятувати угоду? 3) Іран, Росія, Туреччина - які зміни у їх відносинах і що з цього Україні.

Нагадаємо, що на початку жовтня президент Ірану Хасан Роугані заявив, що Тегеран робить новий крок на порушення ядерної угоди 2015 року. За словами Роугані, у 1044 центрифуги на ядерному об’єкті в Фордо 6 листопада подадуть газ. Президент Ірану оголосив про це у зверненні, яке 5 листопада показало державне телебачення.

Угода 2015 року обмежила ядерну програму Ірану. Серед підписантів Спільного всеосяжного плану дій – США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія та Німеччина.



