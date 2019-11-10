Іран збільшив збагачення урану до п’яти відсотків



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Заступник міністра закордонних справ Ірану назвав умови, за яких Тегерану доведеться «переглянути свою ядерну доктрину»

Іран збільшив збагачення урану до п’яти відсотків, незважаючи на існуючі обмеження згідно з Спільним всеосяжним планом дій (СВПД), які зобов’язують Тегеран не збагачувати понад трьох відсотків.

Про це інформує DW.

«У відповідності з нашими потребами та приписами ми наразі виробляємо (уран – ред.) на рівні п’яти відсотків», – зазначив представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камальванди.

При цьому заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчи попередив, що СВПД може розвалитися ще до президентських виборів у США 3 листопада 2020 року.

Якщо Ірану після чергового етапу переговорів з МАГАТЕ доведеться звертатися до глави VII Статуту ООН, то Тегеран змушений буде переглянути свою ядерну доктрину», – попередив Аракчи.

Як повідомлялося, у травні 2018 року США вийшли з ядерної угоди 2015 року з Іраном. У відповідь Тегеран відмовився від виконання деяких пунктів угоди.

Нагадаємо, МАГАТЕ веде переговори з Іраном після заяв про порушення ядерної угоди.