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    У світі

    Іран збільшив збагачення урану до п’яти відсотків

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    <p>Бушерська АЕС в Ірані</p> - Іран збільшив збагачення урану до п’яти відсотків

    Бушерська АЕС в Ірані

    Заступник міністра закордонних справ Ірану назвав умови, за яких Тегерану доведеться «переглянути свою ядерну доктрину»

    Іран збільшив збагачення урану до п’яти відсотків, незважаючи на існуючі обмеження згідно з Спільним всеосяжним планом дій (СВПД), які зобов’язують Тегеран не збагачувати понад трьох відсотків.

    Про це інформує DW.

    «У відповідності з нашими потребами та приписами ми наразі виробляємо (уран – ред.) на рівні п’яти відсотків», – зазначив представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камальванди.

    При цьому заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчи попередив, що СВПД може розвалитися ще до президентських виборів у США 3 листопада 2020 року.

    Якщо Ірану після чергового етапу переговорів з МАГАТЕ доведеться звертатися до глави VII Статуту ООН, то Тегеран змушений буде переглянути свою ядерну доктрину», – попередив Аракчи.

    Як повідомлялося, у травні 2018 року США вийшли з ядерної угоди 2015 року з Іраном. У відповідь Тегеран відмовився від виконання деяких пунктів угоди.

    Нагадаємо, МАГАТЕ веде переговори з Іраном після заяв про порушення ядерної угоди.

    Іран ООН ядерне паливо
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