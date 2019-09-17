Експерт проаналізує питання реінтеграції Донбасу (пресконференція)



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Які можливі шляхи реалізації реінтеграційного процесу на Донбасі

17 вересня у пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить пресконференція на тему: «Реінтеграція Донбасу. Проблеми та шляхи реалізації».

Запрошені гості: Людмила Долгоновська, начальник управління стратегічних комунікацій Луганської ОДА у 2016-2018 роках, яка проаналізує питання реінтеграції Донбасу, окреслить низку проблемних питань, які можливі шляхи реалізації реінтеграційного процесу.

Як повідомлялось, Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу.

Також ексміністр закордонних справ Павло Клімкін розкрив суть формули Штайнмайєра для врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, глава Організації з безпеки і співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив про підтримку плану Штайнмайєра.