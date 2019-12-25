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    Економіка та фінанси

    Цьогоріч Україна збільшила імпорт мандаринів на 10%

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    <p>Наразі середня ціна на мандарини в основних мережах супермаркетах становить 25,95 грн/кг</p> - Цьогоріч Україна збільшила імпорт мандаринів на 10%

    Наразі середня ціна на мандарини в основних мережах супермаркетах становить 25,95 грн/кг

    Основними постачальниками мандаринів у січні - жовтні були Туреччина і Єгипет

    За 10 місяців 2019 року Україна збільшила імпорт мандаринів на 10% або на 6,6 тисяч тонн - до 73,4 тисяч тонн, порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

    Про це повідомила асоціація Український клуб аграрного бізнесу на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 24 грудня.

    Основними постачальниками мандаринів у січні - жовтні були Туреччина, яка експортувала в Україну 36 тисяч тонн (49% від усього імпорту) і Єгипет - 14,3 тисячі тонн (19%). Також надходили партії мандаринів з Іспанії - 5,3 тисячі тонн (7%), Пакистану - 4,2 тисячі тонн (6%) та Італії - 3,2 тисячі тонн (4%).

    Відзначається, що за останні п'ять років, з 2014 по 2018 рік, імпорт мандаринів в Україну зріс на 4%, або на 6,5 тис. тонн - до 164,6 тис. тонн.

    Наразі середня ціна на мандарини в основних мережах супермаркетах становить 25,95 грн/кг.

    Раніше повідомлялося, що Україна наростила обсяги експорту свинини.

    Туреччина економіка Єгипет імпорт Італія продукти їжа Пакистан Україна фрукти
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