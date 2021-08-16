«Поводять себе пристойно»: Росія «встановила контакти» із бойовиками «Талібану»
Російське посольство в Кабулі функціонує в штатному режимі
Росія встановила робочі контакти з бойовиками радикального руху «Талібан» після того, як вони захопило контроль над усією територією Афганістану. Про це йдеться в заяві на сайті російського МЗС.
У відомстві зазначили, що російське посольство в Кабулі функціонує в штатному режимі. «Встановлено робочі контакти з представниками нової влади з метою забезпечення безпеки російських зарубіжних установ», – сказано в заяві.
У міністерстві також підкреслили, що ситуація в Кабулі та інших містах Афганістану загалом стабілізується, а таліби, мовляв, приступили до наведення громадського порядку.
Російське міністерство також закликало всі сторони не розвивати конфлікт і прагнути до мирного врегулювання.
Раніше стало відомо, що російська влада залишилися задоволена поведінкою талібів. «Поки таліби й нова влада ведуть себе, скажімо так, пристойно», – заявив спецпредставник президента Росії щодо Афганістану, директор другого департаменту Азії МЗС Замір Кабулов.
Він також підкреслив, що, мовляв, поточний хаос в аеропорту Кабула не має відношення до реальної ситуації в столиці Афганістану.
Нагадаємо, у Кабулі люди проривалися до літаків, аби покинути країну через захоплення влади радикальним ісламістським рухом «Талібан». Щонайменше п’ятеро людей загинули.
За останніми даними, в аеропорту Кабула невідомі відкрили вогонь по американських військових.
До слова, названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі.
Станом на 16 серпня країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.
Генсек ООН звернувся з потужним закликом до світової спільноти через події в Афганістані.