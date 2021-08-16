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    «Поводять себе пристойно»: Росія «встановила контакти» із бойовиками «Талібану»

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    Росія переконує, що &laquo;таліби приступили до наведення громадського порядку&raquo; - «Поводять себе пристойно»: Росія «встановила контакти» із бойовиками «Талібану»
    Росія переконує, що «таліби приступили до наведення громадського порядку»
    Фото: Zabi Karimi / AP

    Російське посольство в Кабулі функціонує в штатному режимі

    Росія встановила робочі контакти з бойовиками радикального руху «Талібан» після того, як вони захопило контроль над усією територією Афганістану. Про це йдеться в заяві на сайті російського МЗС.

    У відомстві зазначили, що російське посольство в Кабулі функціонує в штатному режимі. «Встановлено робочі контакти з представниками нової влади з метою забезпечення безпеки російських зарубіжних установ», сказано в заяві.

    У міністерстві також підкреслили, що ситуація в Кабулі та інших містах Афганістану загалом стабілізується, а таліби, мовляв, приступили до наведення громадського порядку.

    Російське міністерство також закликало всі сторони не розвивати конфлікт і прагнути до мирного врегулювання.

    Раніше стало відомо, що російська влада залишилися задоволена поведінкою талібів. «Поки таліби й нова влада ведуть себе, скажімо так, пристойно», – заявив спецпредставник президента Росії щодо Афганістану, директор другого департаменту Азії МЗС Замір Кабулов.

    Він також підкреслив, що, мовляв, поточний хаос в аеропорту Кабула не має відношення до реальної ситуації в столиці Афганістану.

    Нагадаємо, у Кабулі люди проривалися до літаків, аби покинути країну через захоплення влади радикальним ісламістським рухом «Талібан». Щонайменше п’ятеро людей загинули.

    За останніми даними, в аеропорту Кабула невідомі відкрили вогонь по американських військових.

    До слова, названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі.

    Станом на 16 серпня країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.

    Генсек ООН звернувся з потужним закликом до світової спільноти через події в Афганістані.

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    Теги: МЗС Росія Афганістан посольство Талібан
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    «Поводять себе пристойно»: Росія «встановила контакти» із бойовиками «Талібану»