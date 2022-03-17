Росія почала погрожувати Боснії українським сценарієм

Голова Президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич засудив заяву посла РФ

Посол РФ в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов заявив, що Боснія і Герцоговина має право вирішувати, чи бути членом НАТО, але Москва залишає за собою право реагувати на таку можливість. Про це він сказав в ефірі боснійського телеканалу, повідомляє Балканський оглядач.

«Якщо вона (Боснія і Герцеговина) вирішить бути учасником чогось, це внутрішня справа. Але інша справа ‒ наша реакція. На прикладі України ми показали, чого ми очікуємо. Якщо буде загроза, ми будемо реагувати», ‒ заявив Калабухов.

Він зазначив, що не думає, що «в якійсь фантазії, в якійсь реальності, БіГ стає членом НАТО», тому що в країні «немає консенсусу, і БіГ не буде так легко прийняти рішення за цих обставин».

За словами посла РФ, наразі у Росії немає плану дій щодо БіГ, і Москва буде реагувати, «аналізуючи стратегічну та геополітичну ситуацію».

Голова Президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич засудив заяву посла РФ в БіГ.

«Рішуче засуджую погрози посла Російської Федерації в БіГ», які він висловив, коментуючи можливість вступу Боснії і Герцеговини до НАТО, наголосив Комшич. «Повідомлення російського посла про те, що реакція Росії послідує, наведення прикладу України, проти якої Росія здійснює агресію, є однозначним, але водночас неприйнятним для Боснії і Герцеговини», ‒ підкреслив голова Президії БіГ.

Раніше Росія почала грубо погрожувати війною Швеції та Фінляндії.

Нагадаємо, 24 лютого о 4:00 ранку Росія цинічно напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах. 1 березня Білорусь вступила у війну проти України. Її техніка незаконно перетнула український державний кордон.