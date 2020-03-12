Експерти НАТО відклали свій візит до України



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У Міноборони стверджують, що делегація НАТО найближчим часом не приїде у Київ через коронавірус

У 2019 році в НАТО закінчився черговий цикл процесу планування та оцінки сил, і цього року будуть визначатись нові цілі партнерства на 2020-21 роки. Але через коронавірус приїзд експертів НАТО в Україну перенесено.

Про це повідомила під час пресконференції прессекретар міністра оборони Світлана Павловська.

Вона також заявила, що Міноборони робить все, аби Збройні сили України були максимально адаптовані до сил НАТО.

«МОУ робить все щоб Збройні сили були максимально взаємосумісні з силами держав членів Альянсу під час спільних дій в операціях і місіях під проводом НАТО», - сказала Павловська.

Павловська пояснила, що стандарти НАТО - нормативно-правові акти, що упорядковують ту чи ту сферу діяльності ЗС. І ще жодна країна з 29 держав-членів НАТО не імплементувала всі чинні стандарти. Зокрема, Німеччина часто використовує так звану імплементацію з обмеженням, що пов'язано з необхідністю адаптації стандарту до національних умов.

Крім того, Павловська наголосила, що до НАТО вступає країна, а не окремо Збройні сили і необхідні зміни стосуватимуться всієї держави, в не лише сил оборони.

До слова, вчора новий міністр оборони Андрій Таран у зверненні до керівного складу Міноборони та Генштабу наголосив на недосяжній найближчим часом цілковитій адаптації ЗС України до стандартів НАТО.

Також нагадаємо, що Угорщина заявила, що й надалі блокуватиме засідання Україна-НАТО.

Джерело: Укрінформ