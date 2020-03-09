Коронавірус дістався до штаб-квартири НАТО



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У співробітника штаб-квартири НАТО підтверджено коронавірус

Співробітник штаб-квартири НАТО в Брюсселі захворів на коронавірус COVID-19. У зв’язку з цим він та низка його колег перейшли на дистанційний режим роботи.

Про це повідомили у пресслужбі Альянсу.

«Ми можемо підтвердити, що один співробітник, який працює в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, дав позитивний результат на COVID-19», - розповіли у пресслужбі.

Співробітник повернувся з відпустки в північній Італії, йому стало погано в кінці минулого тижня і він пройшов тестування через появу симптомів, схожих на жар. Зараз він перебуває вдома в самоізоляції.

Протягом декількох хвилин після отримання результату тесту всі його найближчі колеги по роботі були проінформовані про зараження. Наприкінці минулого тижня вони працювали з дому і продовжують це робити зараз.

Щоб забезпечити безпеку персоналу і відвідувачів, у штаб-квартирі НАТО вже введені превентивні заходи на основі керівних вказівок Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Це, зокрема, тимчасове призупинення поїздок деяких співробітників, заохочення співробітників до роботи з дому і тимчасове припинення групових поїздок в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 9 березня, кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі досягла 108,568 тис. осіб. Усього в світі налічується 3,813 випадків смерті від коронавірусу. Всього в світі вилікувалися понад 60 тис. людей.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України випустило рекомендації громадянам у зв'язку із поширенням у світі коронавірусу Covid-19.

У МЗС наполягають на потребі дотримуватися рекомендацій ВООЗ та органів охорони здоров’я України - з детальнішою інформацією можна ознайомитися на сайті МОЗ за цим посиланням.

Як відомо, 8 березня у Житомирі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.