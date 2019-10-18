Експерти пояснили, чому Україна повинна декриміналізувати ВІЛ-статус



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Чому стаття 130 КК України повинна бути змінена, та які наслідки будуть в разі подальшої криміналізації ВІЛ-статусу для України в цілому

18 жовтня в приміщенні в ІА «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) проходить пресконференція УГСПЛ на тему: «Чому Україна повинна декриміналізувати ВІЛ-статус».

За період 1987 – вересень 2017 рр. в Україні офіційно зареєстровано 310 680 випадків ВІЛ-інфекції серед громадян України, у тому числі 99 694 випадки захворювання на СНІД та 43 958 випадків смерті від захворювань, зумовлених СНІДом.

На жаль, люди, що живуть з ВІЛ/СНІД (ЛЖВ), як і раніше, піддаються дискримінації та стигматизації за відповідною ознакою, в тому числі при реалізації соціально-економічних прав, зокрема, права на медичну допомогу, трудових прав. Проявів дискримінації та стигми у сфері охорони здоров’я зазнало 8% опитаних людей, що живуть з ВІЛ/СНІД. При цьому значній частці – 89% – відмовили надати медичні послуги у неспеціалізованих для ЛЖВ закладах, 11% – у Центрах профілактики та боротьби зі СНІДом.

До цього додається криміналізація ЛЖВ за статусом – стаття 130 КК України, яка фактично ставить усіх громадян України з ВІЛ+ статусом в положення потенційних злочинців.

Чому стаття 130 КК України повинна бути зміненою, та які наслідки будуть в разі подальшої криміналізації ВІЛ-статусу для України в цілому, розкажуть спікери прес-конференції: Олександр Павліченко, Виконавчий директор УГСПЛ; Світлана Мороз, Головуюча правління Євразійської Жіночої ліги зі СНІДу; Олена Стрижак, Директорка БО «Позитивні Жінки»; Валерія Рачинська, Директорка відділу по роботі з регіонами «Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД».

Раніше повідомлялося, що в Європі, Північній і Південній Америці будуть запущені великомасштабні клінічні випробування перспективної вакцини проти ВІЛ.