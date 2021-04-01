На захист в кримінальних справах Порошенкові довелося витратити 79 млн.грн

У «Євролідарності» заявили, що Порошенко «вжив заходів для захисту свого майна і скористався законним правом зняти гроші з рахунків»

За 2020 рік п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко задекларував 222 мільйони гривень доходів, з яких 214 мільйонів – дивіденди, 7 мільйонів – проценти за депозитами.

Кількість компаній, кінцевим бенефіцаром яких є Петро Порошенко, 2020 року істотним чином не змінилася. Придбання фондом «Прайм ессетс кепітал» телеканалу «Прямий» сталося вже 2021 року і буде відображено при поданні наступної річної електронної декларації.

Щодо видатків, які підлягають декларуванню, то вони в 2020 році склали 79 млн гривень, із них понад 30 мільйонів – на юридичні послуги.

«Це сума, яку Порошенко мусив витратити на захист в понад п’ятдесяти кримінальних справах, інспірованих владою проти лідера опозиції», – зазначають в пресслужбі «Європейської солідарності».

Також повідомляється, що сума сплачених Порошенком податків і військового збору становить більше 23 млн гривень.

«Витрати Петра Порошенка на благодійність в 2020 році були націлені на боротьбу з коронавірусом і сягнули приблизно 150 мільйонів гривень. Вони здійснювалися з рахунків різних юридичних осіб, афільованих з Порошенком. Форма електронної декларації не передбачає декларування таких видатків», – пояснили у політсилі.

Також Порошенко «вимушений зберігати» готівкою 51 мільйон доларів і 423 мільйони гривень, які раніше були розміщені на депозитах і працювали на кредитування української економіки.

«Однак, внаслідок політичних репресій і постійних спроб влади арештувати активи Порошенка він вжив заходів для захисту свого майна і скористався законним правом зняти гроші з рахунків. Петро Порошенко декларує доходи з 1997 року, і як відомо, свої статки заробив ще до того, як став президентом», – додали у «Євросолідарності».

У кожної такої особи, на думку п’ятого президента, статки та видатки мають бути підтверджені легальними, зрозумілими суспільству доходами, з яких сплачені податки. Саме таким критеріям відповідає електронна декларація Петра Порошенка, резюмували у «Європейській солідарності».

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