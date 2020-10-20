Мер Дніпра заявив, що з початку епідемії допомогу надавали лише благодійні фонди



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Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 19 жовтня 2020 — Борис Філатов

Філатов наголосив, що центральна влада забирає кошти і тисне на місцеве самоврядування

Влада Зеленського згортає децентралізацію і забирає гроші у місцевого самоврядування, а від початку епідемії коронавірусу у Дніпрі практично не бачили підтримки від офіційного Києва. Про це в ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV заявив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Він наголосив, що допомога надходила тільки від благодійників, зокрема від Фонду Порошенка та Фонду Пінчука.

«Якщо говорити про ситуацію в Дніпрі, то в нас наповненість ліжко-місць 30%, тобто це відбулось в результаті того, що ми мабуть одні з перших, якщо не перші виділили з резервного фонду 100 мільйонів гривень, переоблаштували лікарні. У нас, наприклад, 8 лікарня повністю стоїть порожня з підведеним киснем і стоять порожні ліжка. При цьому з коронавірусного центру ми не отримали нічого. Це все зроблено за рахунок місцевого самоврядування і Фонду Пінчука, ще допомагав Фонд Порошенка», - зазначив Філатов.

«З коронавірусного фонду на місто ми отримали один апарат ШВЛ, більше нічого. Тому ми не будемо обговорювати, куди діли гроші. Навіть якщо залишилося 34 мільярди, але гроші є - час втрачено», - вважає Борис Філатов.

Він наголосив, що в країні повністю провалене на державному рівні ПЛР-тестування. «Ми розуміємо, що люди чекають результати тестів по тижню-десять днів. Їм вже потім немає сенсу їх здавати, вони або одужують, або їдуть в реанімацію. Я не знаю, що пишуть, але я бачу це на власні очі, тому що я своїми ногами ходжу по землі», - говорить Філатов.

«Чемпіони» або «майстри спорту» по боротьбі з коронавірусом повністю провалили цю ситуацію. Але проблема в тому, що вірус став політичним. Центральна влада мало того, що нічого не дала – півтора роки зеленої влади обійшлося тільки бюджету Дніпра у мінус 2,5 мільярди гривень. Ви займаєтеся тим, що децентралізацію згортаєте і щодня з першого дня приходу Зеленського до влади наступаєте на права місцевого самоврядування. То вибори хотіли оголосити дострокові, то Конституцію поміняти, то адміністративно-територіальний поділ України, то в порушення вимог Венеційської комісії взяли і замінили виборну процедуру і ухвалили Виборчий кодекс. Тому ви нам нічого не дали, краще перестаньте лізти нам в кишеню і душу», - закликав міський голова Дніпра.

«Чому вірус став політичним? Ми бачимо весь час, що йде спроба перекласти відповідальність на інших – звалити з хворої голови на здорову. Але основний удар проти епідемії тримає на собі місцеве самоврядування. За великим рахунком всі основні опорні інфекційні лікарні належать територіальним громадам. Вони навіть не знаходяться у підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я. Це наша парафія. Ми цим займаємось, і тільки вислуховуємо поради», - говорить Філатов.

Він закликав владу Зеленського припинити адміністративний тиск на місцеве самоврядування напередодні виборів 25 жовтня. «Можна, щоб центральна влада масово по всій країні припинила адміністративний тиск на місцеве самоврядування, припинила політично мотивовані кримінальні справи? Для розуміння, я в п’ятницю анонсував, завтра до мене заїжджає з усієї України маски-шоу. Тобто у нас в країні карантин, але тільки для СБУ, податкової поліції карантину немає. З усієї країни вони приїжджають і будуть бігати по місту, всім комунальним підприємствам, підрядникам. За 4 дні до виборів з’їдуться з всієї країни силовики», - повідомив Філатов.

«Але найбільша трагедія – ми, мери міст, не бачимо жодного бажання ні з боку Зеленського, ні з боку його депутатів йти назустріч місцевому самоврядування», - резюмував Борис Філатов.

Між іншим, 20 жовтня Верховна Рада схвалила створення штабу для боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 469 людей. Також відомо, що вчора 3 044 пацієнтів одужали, а 113 - померли від ускладнень.

Зазнаимо, за офіційними даними, в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом зайняті на 68,4%. Всього використовується вже 33 919 ліжок.

До слова, п'ятий президент Петро Порошенко вважає, що Феофанію та інші відомчі лікарні треба відкрити для хворих на коронавірус.

Напередодні очільник Харківської ОДА повідомив, що у Харкові лікарні переповнені хворими на Covid-19.

Мер Миколаєва також заявив, що у місті лікарняні ліжка для хворих на Covid-19 майже заповнені.

Разом з тим відомо, що уряд розмірковує над тим, щоб залучити немедичні установи для хворих на коронавірус.

Між іншим, мер столиці Віталій Кличко розповів, як держава «допомагає» Києву в боротьбі з Covid-19.

«Місто сьогодні самотужки і готує додаткові ліжка в лікарнях, і обладнує відділення, і виділяє кошти з резервного фонду столиці. Робить все, щоб захистити здоров'я і життя киян», – наголосив мер.

Також у МОЗ пояснили, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

Керівництво МОЗ також назвало регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19.