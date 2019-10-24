У Китаї протестували перший безпілотний потяг



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Швидкісний безпілотний потяг почне курсувати до кінця цього року

Поїзд буде їздити на швидкісній гілці Пекін-Чжанцзякоу, що має довжину 175 км.

У Китаї протестували перший безпілотний потяг, що розігнався до 385 км/год.

Зазначається, що поїзд буде їздити на швидкісній гілці Пекін-Чжанцзякоу, що має довжину 175 км.

Вже сьогодні на цій залізничній гілці використовують швидкісні локомотиви, але поки під контролем машиністів.

Очікується, що безпілотні потяги будуть їздити зі швидкістю 350 км за год. На протязі всього шляху з’являться розумні підстанції, що будуть відстежувати і виправляти неполадки, а обслуговувати пасажирів на залізничних станціях будуть різноманітні роботи.

Безпілотний поїзд почне курсувати між Пекіном і Чжанцзякоу до кінця цього року. В результаті, шлях з одного міста в інше буде займати менше години, замість трьох, як сьогодні.