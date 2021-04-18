Експрезидент Естонії закликав не пускати до Європи росіян

Тоомас Ільвес пропонує заморозити російським громадянам візи через Крим

Колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес вважає за доцільне заборонити громадянам Росії в'їзд до країн Європейського Союзу, за винятком надзвичайних сімейних обставин. Про це Ільвес написав у своєму Twitter.

Maybe there should be a "time out" for any and I mean *any* visits from Russia.



Up to the invasion of Crimea these people were arrogantly demanding visa-free travel with the EU.



Just freeze visas except for family emergencies.



It is Europe's security at stake.



Enough. — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 17, 2021

«Можливо, необхідний тайм-аут для будь-яких, я маю на увазі будь-яких візитів із Росії. До вторгнення у Крим ці люди зарозуміло вимагали безвізового режиму з ЄС.

Просто заморозьте візи, крім надзвичайних сімейних обставин. На кону – безпека Європи. Досить».

Нагадаємо, що Ільвес був президентом Естонії з 2006 по 2016 рік, очолював Соціал-демократичну партію Естонії.

При цьому Тоомас Гендрік Ільвес залишається останнім естонським президентом, що відвідував Росію. Це сталося в 2011 році на повторному освяченні церкви Яані в Санкт-Петербурзі. У 2018 році йому було заборонено вʼїзд до Росії – у відповідь на введення Естонією обмежувальних заходів проти фігурантів «списку Магнітського».