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    Експрезидент Естонії закликав не пускати до Європи росіян

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    Колишній глава Естонії бачить в росіянах загрозу Євросоюзу - Експрезидент Естонії закликав не пускати до Європи росіян
    Колишній глава Естонії бачить в росіянах загрозу Євросоюзу
    Фото: РБК

    Тоомас Ільвес пропонує заморозити російським громадянам візи через Крим

    Колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес вважає за доцільне заборонити громадянам Росії в'їзд до країн Європейського Союзу, за винятком надзвичайних сімейних обставин. Про це Ільвес написав у своєму Twitter.

    «Можливо, необхідний тайм-аут для будь-яких, я маю на увазі будь-яких візитів із Росії. До вторгнення у Крим ці люди зарозуміло вимагали безвізового режиму з ЄС.

    Просто заморозьте візи, крім надзвичайних сімейних обставин. На кону – безпека Європи. Досить».

    Нагадаємо, що Ільвес був президентом Естонії з 2006 по 2016 рік, очолював Соціал-демократичну партію Естонії.

    При цьому Тоомас Гендрік Ільвес залишається останнім естонським президентом, що відвідував Росію. Це сталося в 2011 році на повторному освяченні церкви Яані в Санкт-Петербурзі. У 2018 році йому було заборонено вʼїзд до Росії – у відповідь на введення Естонією обмежувальних заходів проти фігурантів «списку Магнітського».

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    Теги: ЄС Крим Росія Естонія візи Що буде з Євросоюзом президент
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