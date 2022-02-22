Україна ініціювала екстрений саміт «нормандської четвірки»

Також Зеленський скликав спеціальне засідання Організації з безпеки та співробітництва в Європі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ ініціював екстрений саміт «нормандської четвірки». Звернення транслювалося на YouTube-каналі телеканалу «Рада».

Також Зеленський скликав спеціальне засідання Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) через визнання Росією незалежності Донецької та Луганської народних республік (ДНР та ЛНР).

Зеленський зазначив, що визнання незалежності окупованих районів Донбасу може означати односторонній вихід із Мінських угод.

«Останні дії РФ – це порушення суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Уся відповідальність за наслідки у зв’язку зі згаданими рішеннями покладається на Росію», – зазначив Зеленський.

«Міжнародно-визнані кордони України залишаться такими ж, незважаючи на дії Росії... Ми не приховуватимемо від вас правду, зараз немає причин для хаотичних дій...Ми на своїй землі, ми нікого і нічого не боїмося, і нікому нічого не віддамо», – підкреслив президент.

РНБО екстрено зібралося після рішення Путіна визнати фейкові «республіки» у Донецькій у Луганській областях. Також Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що засідання не закрилося, тому можливі додаткові оголошення. Він також уточнив, що робота РНБО переведена на режим 24/7, а у понеділок на засіданні заслухали генпрокурора.

Напередодні Bloomberg повідомив про санкції Євросоюзу у разі визнання Росією незалежності «ДНР» та «ЛНР». Також Польща ініціювала терміновий саміт ЄС та нові санкції проти Росії.

До цього лідери ЄС назвали дії Путіна кричущим порушення.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

Джонсон вважає, що вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі години

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