Ексзаступник генсекретаря: НАТО має почати говорити «мовою Путіна» після вторгнення РФ в Україну

Військовою агресією проти України Путін розірвав дипломатичний збірник правил, намагаючись переписати історію і не допустити «вірусу» демократії в Росію.

Путін «одержимий ідеєю підриву порядку, що склався після Холодної війни», вважає колишній дипломат

Вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну «перевершило всі наші очікування» і матиме «значні наслідки» для порядку безпеки в Європі, заявив колишній заступник генсекретаря НАТО Александер Вершбоу в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Вершбоу, який був послом США в Росії з 2001 по 2005 рік, заявив, що Путін «одержимий ідеєю підриву порядку, що склався після Холодної війни», і поверненням Європи в епоху сфер впливу, коли більші країни домінують над меншими.

А це означає, що західному військовому альянсу доведеться зайняти більш жорстку позицію у відносинах із Кремлем у майбутньому.

«Справжня влада походить від військової сили. Путін, безперечно, так відчуває. І я думаю, що НАТО має розвинути культуру готовності й почати говорити мовою Путіна», – сказав 69-річний колишній дипломат.

Вершбоу сказав, що неспровокованим вторгненням Росії в Україну, яке почалося 24 лютого, Путін розірвав дипломатичний збірник правил, намагаючись переписати історію і не допустити «вірусу» демократії в Росію.

Вершбоу заявив, що розширення НАТО на кілька колишніх країн Варшавського договору, яке почалося в 1999 році з прийняття Польщі, Угорщини та Чехії, «зараз виглядає розумнішим, ніж будь-коли».

Але, додав він, це також нагадування про те, що «ми повинні були зробити більше, коли у нас був шанс долучити Україну та Грузію» до альянсу.

До вторгнення Росія вимагала так званих гарантій із питань європейської безпеки, включаючи зобов’язання НАТО не поширюватися на такі країни, як Україна чи Грузія.

Вашингтон і НАТО заперечили цю пропозицію, заявивши, що жодна країна не має права відмовляти будь-якій іншій країні в її прагненні до членства в альянсі.

Вершбоу сказав, що він очікує «значного посилення присутності НАТО в Європі, вздовж кордонів Росії» в результаті конфлікту в Україні, результату значно протилежного тому, якого хотів Путін.

«НАТО має подумати про свою стратегію. Подвійна стратегія, яку воно має, стримування і діалог, насправді не перетворюються на реальну політику, яка може вплинути на вибір Путіна», – сказав Вершбоу.

«Нам потрібні стимули у вигляді діалогу і пропозицій домовленостей там, де є спільні інтереси. Але нам також потрібні більші палиці, щоб відштовхнути Путіна назад і зробити його спроби набагато болючішими. Як і бажання цим скористатися. І це складне питання для НАТО сьогодні», – додав він.

Як відомо, в Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.