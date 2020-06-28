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    У світі

    У Польщі перед виборчими дільницями вишикувалися довжелезні черги (фото)

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    Черга на виборчу дільницю в Польщі, де сьогодні проходять вибори&nbsp; президента - У Польщі перед виборчими дільницями вишикувалися довжелезні черги (фото)
    Черга на виборчу дільницю в Польщі, де сьогодні проходять вибори  президента

    Через годину після відкриття виборчої дільниці у Варшаві у черзі стояли понад сто людей

    Сьогодні, 28 червня, у Польщі проходять вибори президента. Виборчі дільниці були відкриті о 7 годині. Польське медіа Tvn24.pl повідомило про те, що зранку перед виборчими дільницями  у Вроцлаві, Гданську та Клеосіні (Підляське воєводство) утворилися  великі черги. Більшість виборців були у масках.

    Черга перед дільничною виборчою комісією № 143 за адресою вулиця Лімановського 9 у Варшаві
    Черга перед дільничною виборчою комісією № 143 за адресою вулиця Лімановського 9 у Варшаві
    Черги на виборчу дільницю Урсинув
    Черги на виборчу дільницю Урсинув

    Черги на виборчу дільницю Урсинув
    Черги на виборчу дільницю Урсинув

    Також повідомляють, що  у Варшаві люди вранці стоять у черзі перед виборчими дільницями. Навпроти початкової школи № 319 у Шоліборзі, де розташована  окружна виборча комісія № 338, через годину після відкриття дільниці було понад сто людей. 

    Голосування у Польщі триватиме до 21.00. У зв'язку з пандемією Covid-19 вибори проводяться в санітарному режимі Виборці можуть проголосувати за одного з 11 кандидатів. Фаворитом, згідно з опитуваннями, є діючий президент Польщі Анджей Дуда, який представляє правлячу націонал-консервативну партію «Закон і справедливість». На другому місці  – мер Варшави Рафал Тшасковский - кандидат ліберально-демократичного опозиційного блоку «Громадянська платформа».

    Якщо жоден із кандидатів у першому турі виборів не отримає більше половини дійсно поданих голосів, то  12 липня  відбудеться другий тур виборів.

     

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