В Польщі сьогодні проходять вибори президента



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У Польщі сьогодні - вибори президента

Голосування триватиме до 21.00

У Польщі сьогодні, 28 червня, проходять президентські вибори. Спочатку планувалося, що вибори пройдуть ще 10 травня. Рішення про перенесення голосування на 28 червня приймалося в останню хвилину на тлі гострої політичної полеміки.

Виборчі дільниці були відкриті о 7 годині. Голосування триватиме до 21.00. У зв'язку з пандемією Covid-19 вибори проводяться в санітарному режимі. На дільниці виборці повинні приходити у масках. про це повідомляє Tvn24.pl.

Згідно з даними, які надав 26 червня голова Національної виборчої комісії Сильвестр Марціняк, кількість виборців, які можуть проголосувати на недільних президентських виборах, становить 30 237 180 осіб, з них 373 751 осіб за кордоном.

Сильвестр Марціняк повідомив, що створено 27 230 округів для голосування, у тому числі постійних: 25 433, у лікарнях: 799, у в'язницях: 94, в ізоляторах: 45, у зовнішніх палатах в'язниць: 33, у будинках для людей похилого віку: 646, у студентських резиденціях: 3. Він також повідомив, що на кораблях створено вісім підопічних, а за кордоном - 169. Також були призначені 49 обласних окружних комісій.

Виборці можуть проголосувати за одного з 11 кандидатів. Фаворитом, згідно з опитуваннями, є діючий президент Польщі Анджей Дуда, який представляє правлячу націонал-консервативну партію «Закон і справедливість». На другому місці – мер Варшави Рафал Тшасковский - кандидат ліберально-демократичного опозиційного блоку «Громадянська платформа».

Якщо жоден із кандидатів у першому турі виборів не отримає більше половини дійсно поданих голосів, то 12 липня відбудеться другий тур виборів.