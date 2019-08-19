Tesla здаватиме в оренду сонячні панелі
Послуга коштуватиме 50 доларів у місяць
Компанія Tesla заявила про запуск сервісу оренди сонячних панелей Rent Solar для дахів житлових будинків.
Про це йдеться на сайті Tesla.
Зазначається, що послуга коштуватиме 50 доларів у місяць. За цю ціну клієнти отримають сонячні панелі й обладнання до них. Також у вартість входить встановлення, технічна підтримка й обслуговування панелей.
Tesla запропонувала три варіанти сонячних електросистем — на 3,8 кВт, 7,6 кВт і 11,4 кВт.
Якщо клієнт захоче прибрати чи встановити менші панелі, йому потрібно заплатити компанії 1500 доларів.
У Tesla зазначили, що не отримуватимуть від цього прибутку, а лише покриватимуть витрати.
Наразі сервіс доступний для жителів кількох штатів США: Аризони, Каліфорнії, Коннектикуту, Массачусетсу, Нью-Джерсі й Нью-Мексико.