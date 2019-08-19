Tesla здаватиме в оренду сонячні панелі



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Наразі сервіс доступний для жителів кількох штатів США: Аризони, Каліфорнії, Коннектикуту, Массачусетсу, Нью-Джерсі й Нью-Мексико

Послуга коштуватиме 50 доларів у місяць

Компанія Tesla заявила про запуск сервісу оренди сонячних панелей Rent Solar для дахів житлових будинків.

Про це йдеться на сайті Tesla.

Зазначається, що послуга коштуватиме 50 доларів у місяць. За цю ціну клієнти отримають сонячні панелі й обладнання до них. Також у вартість входить встановлення, технічна підтримка й обслуговування панелей.

Tesla запропонувала три варіанти сонячних електросистем — на 3,8 кВт, 7,6 кВт і 11,4 кВт.

Якщо клієнт захоче прибрати чи встановити менші панелі, йому потрібно заплатити компанії 1500 доларів.

У Tesla зазначили, що не отримуватимуть від цього прибутку, а лише покриватимуть витрати.

Наразі сервіс доступний для жителів кількох штатів США: Аризони, Каліфорнії, Коннектикуту, Массачусетсу, Нью-Джерсі й Нью-Мексико.