Енергосистема працює стабільно, економити не потрібно – Укренерго

В Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.

В Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.

Україна контролює усі важливі об’єкти енергетичної інфраструктури

В Україні працюють усі атомні, теплові та гідроелектростанції. Система працює стабільно, частота мережі підтримується лише на рівні 50 Гц. Про це повідомляє Укренерго. Україна контролює усі важливі об’єкти енергетичної інфраструктури.

Примусові відключення електроенергії не потрібні та не застосовуються. Вимикати увечері частину електроприладів не потрібно.

«Зберігаючи звичний режим електроспоживання, ви допомагаєте нашим енергетикам тримати рівновагу в енергосистемі, що є важливою умовою її стабільної роботи», – повідомляє Укренерго.

За даними пресслужби, з початком воєнних дій споживання електроенергії українцями знизилося. Майже всі види електростанцій працюють на зниженій потужності, деякі енергоблоки зупинено через низьке споживання.