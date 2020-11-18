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    Епічне фото з Ради. Лідер монобільшості Арахамія знову сконфузився

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    Неетичну поведінку глави провладної фракції зафіксував фотограф Олександр Гончаров - Епічне фото з Ради. Лідер монобільшості Арахамія знову сконфузився
    Неетичну поведінку глави провладної фракції зафіксував фотограф Олександр Гончаров

    Фотокореспондент зафіксував некоректну позу глави провладної фракції під час виступу Тимошенко

    Під час виступу з трибуни парламенту лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко голова провладної фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повів себе невиховано. Нардеп вмостився перед трибуною Верховної Ради спиною, сперся на перший ряд депутатських місць та ще й розмовляв телефоном.

    Неетичну поведінку глави провладної фракції зафіксував фотограф Олександр Гончаров.

    Світлина вже стає популярною в соцмережах, користувачі Фейсбук поширюють її та обговорюють поведінку та зовнішній вигляд Арахамії. Зокрема, завуважують, що політик прийшов на засідання Верховної Ради у кросівках. 

    Нагадаємо, що у червні лідери «Слуги народу» Олександр Корнієнко та Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали свою колегу по парламенту у брутальній формі. Запис цієї розмови був записаний на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Зокрема, Корнієнко заявив Арахамії, що їхня колега по фракції Ірина Аллахвердієва – «баба робоча, як корабельна сосна», яку щойно побачить Зеленський, одразу «підстрибне» і «викурить всі айкоси».

    Зазначимо, що напередодні Юлія Тимошенко з'явилася у Верховній Раді у своєму новому образі. Лідерка «Батьківщини» у понеділок прийшла на погоджувальну раду з новю зачіскою.

    Між іншим, у «Слузі народу» розкритикували українців за легковажне ставлення до коронавірусу.

    Зазначимо, що 17 листопада, Рада не підтримала скасування карантину вихідного дня.

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    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина Верховна Рада фотограф скандал фотокореспондент партія Слуга народу Давид Арахамія парламент
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