У «Слузі народу» розкритикували українців за легковажне ставлення до коронавірусу

«Ми зневажливо поставилися до масок та інших заходів безпеки через що, власне, маємо другу хвилю», – Гетманцев

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому ввів би жорсткий карантин в Україні.

В інтерв’ю «Главкому» Гетманцев зазначив, що більшість людей не розуміють, чому був введений карантин навесні.

«Багато хто з тих, хто зараз кажуть «навіщо, мовляв, був той карантин навесні», чомусь забувають кадри з Італії, де ліжка стояли в коридорах, а хворих було настільки багато, що їх навіть не всіх забирали до лікарень. Власне, те ж саме зараз відбувається у багатьох країнах Європи, в тому числі, у Італії, де медична система набагато краще підготовлена. Але навесні у нас хворіло по 150-200 людей на день і ми ще вважали, що це – багато», – каже політик.

Парламентарій додає, що Україна пройшла першу хвилю завдяки своєчасному рішенню уряду, фактично не помітивши її.

«Але нам всім чомусь здалося, що справа не в карантині, що цієї проблеми нема взагалі. І ми зневажливо поставилися до масок та інших заходів безпеки через що, власне, маємо другу хвилю, яку вже подолати набагато важче. Рахунок хворих перейшов за десяток тисяч на день. Тому уряд пішов на такий карантинний компроміс, хоча я б вводив повний локдаун. Вважаю, що у нас в країні має бути одна людина, яка готувала б такі рішення. Це – міністр охорони здоров’я. Він відповідає політично, юридично за такі рішення. А ми всі повинні дослухатися, підтримувати та довіряти», – наголосив Гетманцев.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Планувалося, що такий карантин повинен діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Верховна Рада на засіданні 17 листопада розгляне проєкт постанови №4381, який пропонує уряду скасувати запровадження карантину вихідного дня. В Кабміні заявили, що будуть діяти залежно від ухваленого Радою рішення і реалізують його законним способом. Однак, урядовці спробують переконати народних депутатів в необхідності особливого карантину на вихідних.

Зазначимо, що 17 листопада, Рада не підтримала скасування карантину вихідного дня.