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    Політика

    Разумков пообіцяв провакцинуватися проти Covid-19 в прямому ефірі

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    Дмитро Разумков пообіцяв провакцинуватися проти Covid-19 в прямому ефірі - Разумков пообіцяв провакцинуватися проти Covid-19 в прямому ефірі
    Дмитро Разумков пообіцяв провакцинуватися проти Covid-19 в прямому ефірі
    Фото: Главком

    Разумков зазначив, що як людина, яка отримує «трохи більше», буде робити щеплення за свої гроші

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який нещодавно поборов коронавірус і навіть продемонстрував копію негативного тесту, заявив, що для нього не є проблемою провакцинуватися в прямому ефірі.

    Про це він сказав в прямому ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

    «Для мене взагалі не є проблемою провакцинуватися в прямому ефірі, якщо це додасть комусь бажання провакцинуватися – проблем немає. Інше питання, воно вже не PR-складова, а включаємо банальну логіку. Я недавно перехворів коронавірусом. Якщо є сьогодні вакцина, яку можна вколоти мені для того, щоб показати як це круто, або вколоти медсестрі, яка постійно працює з «ковідними» дітьми. У мене питання – кому з нас це важливіше?», – запитав він.

    Також Разумков зазначив, що як людина, яка отримує «трохи більше», буде робити щеплення за свої гроші.

    «А можна робити це (щеплення – Ред.) в прямому ефірі, якщо це додасть бажання людям вакцинуватися», – резюмував він. 

    Як повідомлялося, 17 грудня президент Зеленський заявив, що Україна не входить до переліку 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини.

    Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи.  Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику.  Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

    Україна вже отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса. Згідно з програмою Україна гарантовано отримає безкоштовно вісім мільйонів доз вакцини.

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    Теги: Україна щеплення вакцинація Дмитро Разумков коронавірус
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