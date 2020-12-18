«Covid без брехні»: лікар пояснив, чому не можна використовувати декстаметазон

У новому проєкті телеканалу «Київ» розвіюють міфи про коронавірус

На телеканалі «Київ» створили новий проєкт «Covid без брехні», щоб розвіювати міфи і доносити до людей перевірену інформацію. Самі автори назвали його «медійним антисептиком». У кожному випуску – тільки найсвіжіша і перевірена інформація, коментарі від справжніх професійних експертів.

У першому випуску, наприклад, розповідається, чому не варто використовувати декстаметазон - мабуть, один з найпопулярніших препаратів, який вже багато місяців використовують при лікуванні коронавірусной інфекції. Лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський пояснює: «Це – найпотужніший імуносупресор, який вимикає імунітет. І вірус безконтрольно розмножується. Не можна чіпати імунну систему. Потім ви дасте противірусне цій людині, і в 90% випадків її стан погіршиться».

«Не рекомендують фахівці зловживати при Covid-19 й антибіотиками. Так, Національний інститут здоров'я і якості медичної допомоги Великобританії (NICE) в своїх рекомендаціях в розділі про позалікарняні пневмонії і Covid вказує: «Якщо клініка пневмонії типова для Covid, то антибіотики не призначаємо, а спостерігаємо», – розповіла ведуча програми «Covid без брехні» Марина Задерко.

Ще одна актуальна тема – вакцини від коронавірусной інфекції. Про різні вакцини та їх ефективність розповів в програмі патофізіолог, генетик, завідувач відділом загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця Академії наук України Віктор Досенко: «Це, дійсно, прорив. Перші в світі РНК-вакцини, які довели свою ефективність. Ще в Великобританії розробляється ДНК-вакцина. А китайці пішли іншим шляхом – розробили вакцину зі знешкоджених вірусів разом зі стимулятором імунної системи. Подивимося, яка з них виявиться більш ефективною. Це така гонка оздоровлення. Але, на мою думку, вони будуть відрізнятися по ефективності активації саме клітинного імунітету. Саме не антитіла, а специфічні клітини до певних антигенів вірусу, які можуть з'явитися на наших клітинах при інфікуванні реальним вірусом, - ось ці клітини, власне, і потрібно вивчати, досліджувати. Це вчені всього світу знають». Також вчений сподівається, що через деякий час у нас в країні виробиться колективний імунітет до вірусу.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Ефективність вакцини від компанії Moderna становить 94,5%. Очікується, що ця вакцина не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.